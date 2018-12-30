ا هذا ما قد يحدث للعسكريين المتقاعدين الذين يتجاوزون “واجب التحفظ”

وجهت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد 30 ديسمبر، تحذيرات شديدة اللهجة إلى من أسمتهم ” بعض العسكريين المتقاعدين”، الذين “ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”، وفقا لما تضمنه بيان وزارة الدفاع الوطني.

وقالت الوزارة إن هؤلاء “لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به، بموجب القانون رقم 16-05 المؤرخ في 03 غشت 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة، الخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام وينصبون أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس”.

وتشير الوزارة إلى ان “هذه التصرفات المتكررة قد تجاوزت، بتماديها، حدا لا يمكن السكوت عنه، فإن مؤسستنا تحتفظ بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء”.