بنك التنمية المحلية يطلق بطاقة “كوربورايت” للمؤسسات

أطلق بنك التنمية المحلية منتوج بنكي جديد باسم ” بطاقة كوربورايت”، بتاريخ 30 ديسمبر 2018، وهي بطاقة بيبنكية خاصة بالمؤسسات وموجهة للمستخدمين سهلة المنال تستعمل من أجل تخليص وتسيير كل النفقات المهنية والمتمثلة أساسا في مرافقة وتأمين تنقلات المتعاملين، وتسهيل معالجة بيانات النفقات المهنية وتسهل بطاقة “كوربورايت” أيضا عملية التحكم في الميزانية المخصصة للنفقات المهنية، بالإضافة إلى التحكم في النظام المصرفي للمؤسسة واتخاذ القرار.

وللاستفادة من بطاقة ” كوربورايت” الذهبية والفضية لبنك التنمية المحلية يتطلب على المؤسسات فقط فتح حساب جاري، وتحتوى بطاقة كوربورايت لبنك التنمية المحلية على رقم سري من أجل السحب عن طريق موزعات الدفع الالكتروني والدفع بواسطة أجهزة الدفع الالكتروني ويمكن أيضا القيام بالعمليات عن طريق الانترنت.

ويمكن استعمال بطاقة كوربورايت لبنك التنمية المحلية للقيام بعمليات الدفع من طرف مسيري المؤسسات والإطارات ومندوبي المبيعات وكل الأشخاص المعنيين بالقيام بالنفقات في إطار نشاطاتهم المهنية.