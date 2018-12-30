وزارة الداخلية تأمر بتدوين أسماء الولايات باللغة الأمازيغية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتدوين أسماء الولايات والولايات المنتدبة باللغة الأمازيغية.

وفي مراسلة تحوز “سبق برس” نسخة منها، وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون يوم 27 ديسمبر موجهة للولاة والولاة المنتدبون، طالبهم فيها بإتخاذ التدابير اللازمة قصد إعداد لافتات للواجهات الرسمية للولايات والولايات المنتدبة مكتوبة باللغة الأمازيغية، والسهر على تجسيدها عبر كافة المقرات بمناسبة إحتفالات رأس السنة الأمازيغية المصادف لتاريخ 12 جانفي 2018.

وأدرجت المراسلة الخطوة الجديدة في إطار تجسيد الأحكام الدستورية المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.

وأرفقت وزارة الداخلية مراسلتها بمدونة مرجعية خاصة بأسماء الولايات والولايات المنتدبة باللغة الأمازيغية.