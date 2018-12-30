تسليم 645 مركبة مرسيدس لهيئات عسكرية ومدنية (صور)

تم اليوم، تسليم 645 سيارة متعددة المهام، ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد، سيارات مخصصة للدوريات، التدخل، النقل المدرسي والإسعاف الطبي والصحي)، ذات العلامة “مرسيدس بنز” صنف (ج) و”سبرينتر” من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف،ولاية تيارت،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب نفس المصدر، فإن هذه المركبات استفادت منها كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية بالإضافة إلى هيئات وطنية خاصة.

وأضاف البيان “يأتي هذا التسليم الجديد ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة دفاع وطنية، بمواصفات عالمية”