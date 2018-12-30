300 مؤسسة صغيرة لتحويل العاصمة الى مدينة ذكية

أفاد والي العاصمة عبد القادر زوخ يوم الأحد أن أزيد من 300 مؤسسة ناشئة مختصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة تساهم في تجسيد مشروع " الجزائر العاصمة مدينة ذكية" ومشاريع أخرى.

وأكد زوخ خلال اشرافه على افتتاح الطبعة الأولى للقاء الفاعلين في النظام الإقتصادي التكنولوجي والمقاولاتي بالمركز التكنولوجي "دار تاك" بحضيرة الرياح الكبرى بأولاد فايت بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور مرافقة هاته المؤسسات ودعم الحاضنات بهدف المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب شغل خاصة لخريجي الجامعات والمعاهد .

وذكر انه تم في المجموع انشاء 12 محاضن منذ سنة 2017 في اطار المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة الممتد لغاية 2035 ,عبر انشاء مؤسسات ناشئة تكون حلولها المبتكرة استراتيجية لتحويل العاصمة الى مدينة ذكية لافتا أن مجمع سوناطراك شريك فعال في مرافقة هذه الشركات الناشئة .

بدورها أفادت سليماني فتيحة مسؤولة الاستثمار في مشاريع الجزائر العاصمة مدينة ذكية و المؤسسات الناشئة أن اللقاء هو بمثابة حوصلة لنشاط هاته الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع والحاضنات التي تمكنت من تمويل مشاريعها ونيل ثقة البنوك والمتعاملين الإقتصاديين . كما أنها تضيف السيدة سليماني فرصة لتقديم إبتكارات بعض رواد التجارب المقترحة التي طورتها المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة الخدمات والتطبيقات " شاملة حول نشاط الفاعلين في النظام ضمنهم شركات ناشئة و أصحاب مشاريع والحاضنات والجمعيات التي تعمل في إطار.

و أكدت ان الهدف الاساسي من التظاهرة هو "تشجيع وخلق تعاون فعلي" بين المؤسسات الناشئة و مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على غرار البنوك بهدف تمويل مختلف المشاريع التي قدموها في إطار الجزائر العاصمة مدينة ذكية.

و لفتت الى أن هذه المؤسسات الناشئة التي تعتمد على أحدث ما توصلت إليها التكنولوجيات الحديثة عملت على توفير عدد كبير من مناصب العمل لفائدة الشباب لاسيما بين صفوف المتخرجين من الجامعات ولمعاهد في شتى التخصصات العلمية والتقنية مبرزة أنه سيتم تنظيم مسابقة في مجال الإبتكار التكنولوجي الرقمي بالمناسبة .

و قد شارك في هذا اللقاء أصحاب المشاريع وخريجي المعاهد التكنولوجية و مختلف الفاعلين في مجال التكنولوجيا و الرقمنة والمقاولاتية الشبانية من مختلف معاهد ولايات الوطن بالإضافة إلى مختصين من عالم المعلوماتية والاتصالات و الخدمات حيث عرضوا مختلف تجاربهم في المجال .