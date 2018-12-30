رئــيـس الجمــهوريـة يــوقع على قــانون المــاليــــة 2019

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخميس بالجزائر على قانون المالية 2019.

وحضر حفل التوقيع على نص قانون المالية 2019 في مقر رئاسة الجمهورية كبار مسؤولي الدولة واعضاء الحكومة.

ويعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 6ر2 بالمئة و معدل تضخم 5ر4 بالمئة.

وعلى الصعيد الميزانياتي يرتقب قانون المالية ايرادات قدرها 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية.

وبخصوص نفقات الميزانية سترتفع الى 8.557 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. اما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار.

توزيع ميزانية التسيير

وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الارقام بين قوسين تشير الى أرقام قانون المالية 2018 ). الوحدة : مليار دج :

-رئاسة الجمهورية : 8,22 (7,86 )

-مصالح الوزير الاول : 4,49 (4,45)

- الدفاع الوطني : 1.230 (1.118,3)

-الداخلية و الجماعات المحلية 418,4 (425,57)

- الشؤون الخارجية : 38,06 (35,21)

-العدالة : 75,86 (74,54)

- المالية : 86,98 (86,82)

-الطاقة : 50,8 (50,8)

-صناعة و مناجم : 4,72 (4,61)

-الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : 235,29 (211,81)

-المجاهدين : 224,96 (225,17)

-الشؤون الدينية و الاوقاف : 25,28 (25,24)

-التجارة : 18,38 (19,98)

-الموارد المائية : 14,14 (14,01)

- البيئة والطاقات المتجدد : 2,13 (2,13)

- الاشغال العمومية و النقل : 49,96 (25,98)

-السكن و العمران و المدينة : 16,28 (16,62)

-التربية الوطنية : 709,55 (709,55)

-التعليم العالي و البحث العلمي : 317,33 (313,33)

-التكوين و التعليم المهنيين : 46,84 (46,84)

-العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي : 153,7 (154,01)

-السياحة والصناعات التقليدية : 3,2 (3,15)

-الثقافة : 15,28 (15,27)

- التضامن الاجتماعي : 67,38 (67,38)

-العلاقات مع البرلمان : 0,23 (0,23)

-الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات : 398,97 (392,16)

-الشباب و الرياضة : 35,46 (35,23)

-الاتصال : 21 (20,7)

-البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال : 2,31 (2,34)

-المجموع الفرعي : 4.276,3 (4.109,48)

التكاليف المشتركة : 678,18 (474,98)

المجموع : 4.954,47 (4.584,46).

ايرادات الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2019

1- الايرادات العادية:

1.1 مداخيل الجبائية:

- ناتج المساهمات المباشرة: 91ر1.453 مليار دينار (مقابل71ر1.352 مليار دينار)

- نواتج التسجيل و الطابع: 54ر108 مليار دينار (مقابل 63ر131 مليار دينار)

- نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 1.120,08 مليار دينار (مقابل 1.091,91مليار دينار)

- نواتج المساهمات غير المباشرة: 10 مليار دينار (مقابل 10 مليار دينار)

- نواتج الجمارك: 87ر348 مليار دينار (مقابل 4ر397 مليار دينار)

- المجموع الفرعي: 42ر3.041 مليار دينار (مقابل 7ر2.983 مليار دينار)

1.2. الايرادات العادية:

- نواتج ومداخيل أملاك الدولة: 29 مليار دج (مقابل 27 مليار دج)

- نواتج مختلفة للميزانية : 123 مليار دج (مقابل 78 مليار دج)

- مداخيل تنظيمية :02ر0 مليار دج (مقابل 02ر0 مليار دج)

-المجموع الفرعي : 152 مليار دج (مقابل 02ر105 مليار دج)

1.3. مداخيل أخرى: 600 مليار دج (مقابل 600 مليار دج)

-مجموع الموارد العادية: 44ر3.793 مليار دج (مقابل 68ر3.688 مليار دج)

2- الجباية البترولية: 47ر2.714 مليار دج (مقابل 91ر2.807 مليار دج)

المجموع العام لإيرادات الميزانية: 9ر6.507 مليار دج (مقابل 58ر6.496 مليار دج).