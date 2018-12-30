شباب يفضلون دخول 2019 في مكّة المكرمة وأداء مناسك العمرة

شهدت المراكز الحدودية الشرقية مع الجارة تونس، على مدار الأسبوع الماضي، توافدا كبيرا للجزائريين الراغبين في السفر إلى تونس، للاحتفال برأس السنة الميلادية، في الفنادق والمركبات السياحية، ومنهم من عبر الحدود بغرض ختم جواز سفره والعودة أدراجه، للاستفادة من فارق صرف العملة الصعبة التي تحصل عليها من البنك في ظلّ الارتفاع القياسي لسعر صرف اليورو في السوق السوداء..

وعلى النقيض من ذلك، فقد عجّ مطار محمد بوضياف بقسنطينة منذ بداية العطلة المدرسية، بالمئات من الأشخاص من بينهم شباب وشابات في مقتبل العمر، من الذين فضلّوا التوجه إلى البقاع المقدسّة لأداء مناسك العمرة، غير آبهين باحتفلات رأس السنة الميلادية.

وقد استغلت العديد من العائلات فرصة العطلة المدرسية والتخلص من التزاماتها تجاه أطفالها المتمدرسين، للسفر إلى مكّة المكرمّة لأداء مناسك العمرة، تزامنا مع بعض العروض الترويجية التي أطلقتها العديد من الوكالات السياحية، خلال هذه الفترة لاستقطاب أكبر عدد من المعتمرين، الذين كان من بينهم أشخاص في مقتبل العمر ومن الجنسين، تزاحموا للظفر بأماكن ضمن الرحلات الجوية المتوجهة إلى البقاع المقدسّة وأداء مناسك العمرة، في هذا الفصل، الذي يتميز بجو معتدل في المملكة السعودية، وأداء الصلوات في مساجد مكّة المكرمة والمدينة المنورة، والدعاء لأهاليهم ومقربيهم من الأحبّة والأصدقاء، تزامنا مع تدافع الآلاف أمام بوابات المراكز الحدودية والمطارات للسفر إلى بعض الدول وصرف مبالغ مالية باهظة، لمشاهدة الاحتفالات بقدوم السنة الميلادية الجديدة في تلك البلدان.

وأشارت إحصائيات شرطة الحدود إلى أن نحو 50 ألف جزائري عبروا الحدود بين الجزائر وتونس، عبر المراكز الحدودية بولاية تبسة بمعدل 8000 مسافر يوميا، في الأسبوع الأول من العطلة المدرسية، فيما حطّم المركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف كل الأرقام القياسية خلال نفس الفترة بعدما تجاوز عدد المسافرين 70 ألف مسافر في أسبوع واحد، حيث تشكلت طوابير طويلة للسيارات وعلى مسافات بعيدة. بينما فضل البعض الآخر تغيير الوجهة والسفر إلى تركيا لقضاء أيام من العطلة المدرسية والاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، في الأجواء التي توفرها بعض الفنادق والمركبات السياحية في بورصة وإسطنبول.