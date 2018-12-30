بوشارب ينتصر على أويحيى في معركة السينا

حقق حزب جبهة التحرير الوطني، فوزا كاسحا في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بحصوله على 29 مقعدا، ليرفع حصيلته بـ8 مقاعد في الغرفة السفلى مقارنة بنتائج الإنتخابات السابقة التي أجريت في خريف 2015.

وتعتبر النتيجة نجاحا باهرا لمنسق قيادة الأفلان معاذ بوشارب، الذي تولى تسيير الحزب قبل أسابيع، وأشرف على وضع اللمسات الأخيرة لفرسان الأفلان، وهو ما سيعزز موقعه رفقة الهيئة المسيرة داخل الحزب ويجنبهم ردة فعل قد تكون مبرمجة من خصومهم في حال الإخفاق.

ومقابل هذا التقدم سجل التجمع الوطني الديمقراطي تقهقرا كبيرا بخسارة 7 مقاعد كاملة ويتوقف بتمثيل 11 ولايات فقط في مجلس الأمة وهو ما يشكل ضربة كبيرة لحزب الوزير الأول أحمد أويحيى الذي يواجهة عدة تحيسادات تتعلق ببقاءه في الحكومة وثانيا موقعه من الرئاسيات القادمة المزمع إجراؤها في غضون 4 أشهر.

وبالإضافة إلى الحزبين التقليدين، فقد حققت جبهة المستقبل حضورها لأول مرة في مجلس الأمة حيث فازت في ولايتي إليزي وغرداية، وهو الشأن نفشسه لحزب تجمع أمل الجزائر الذي فاز في ولاية سيدي بلعباس.

وفي منطقة القبائل إفتكت جبهة القوى الإشتراكية عضوية السينا في ولايتي تيزي وزو وبجاية، ليحافظ حزب الدا الحسين على نفس الرصيد الذي حققه في 2015، مقابل خروج غريمه التقليدي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بصفر مقاعد، وهو نفس الشيء بالنسبة للحركة الشعبية الجزائرية.

ولم تتمكن حركة مجتمع السلم من حفظ ماء الوجه رغم دخولها في 13 ولاية، حيث عجزت عن دخول الغرفة السفلى للبرلمان للمرة الثانية على التوالي.

وتراجعت حصيلة الأحرار في مجلس الأمة، حيث تمكن 3 مترشين من الفوز في ولايات بشار وتمنراست وورقلة، مقابل 4 مقاعد حازها الأحرار في إنتخابات 2015.