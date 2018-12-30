قيطوني يوضح بخصوص أسعار الكهرباء والغاز

أوضح وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن الحكومة هي المخولة بتحديد قيمة أسعار استهلاك الطاقة وقرار رفعها من عدمه، وليست المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز هي التي تفصل في أمرها.

وأكد قيطوني، في ندوة صحفية على هامش الملتقى الوطني الأول لمدراء سونلغاز، اليوم، أن سونالغاز لا دخل لها في الأسعار في إشارة إلى تصريحات المدير العام لسونالغاز، مشيرا إلى مركزية القرار فيما يخص شؤون تسيير سونلغاز، التي قال إنها تعود للحكومة بشكل مطلق.

وانتقد قيطوني وسائل الإعلام لطرحها اسئلة حول موضوع الأسعار على مدراء سونلغاز، معتبرا أن الإجابة ليست متوفرة لديهم، كون مهتمهم،حسبه، تقتصر على تقديم خدمات مميزة للمواطن، وتحقيق الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.

من جهة أخرى، تعهد وزير الطاقة، برفع نوعية الخدمات التي تقدمها سونلغاز لزبائنها، نظرا للإمكانيات الهائلة التي سُخرت لها من قبل الدولة، أهمها تنظيم قوانينها سنة 2004، وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والعتاد الازم لضمان توسيع شبكات التوزيع ورفع جودتها.