احتفالات نهاية السنة: 180 ألف جزائري يتوافدون على تونس في ظرف 10 أيام

توقع مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسي بالجزائر، فؤاد الواد، زيارة قرابة 180 ألف جزائري في العشر الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري، وذلك لقضاء عطلتهم وحضور إحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال فواد الواد في تصريح لـ”tsa عربي”، اليوم الأحد 30 ديسمبر، إن عدد الجزائريين الذين توافدوا على تونس منذ بداية عام 2018 وإلى غاية 20 ديسمبر بلغ 2 ملايين و496 ألف جزائري، في حين ينتظر أن يرتفع العدد ليصل إلى أزيد من 3 ملايين مع إحتساب دخول قرابة 180 ألف جزائري في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر وإلى غاية 31 ديسمبر.

وفي الساعات الماضية، تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديوهات لطوابير من السيارات أمام مراكز العبور بين الجزائر وتونس، قصدتها آلاف العائلات لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية هناك.

وبهذا الخصوص، قال مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسية، إن الجزائري “يحظى بمعاملة تفضيلية أثناء إختياره للوجهة التونسية، وهو ما يجعل العائلات تختار هذا البلد الجار لقضاء عطلتها”.

وأشار فؤاد الواد، أن السلطات التونسية عزّزت من إجراءات الأمن لحماية السياح والفنادق حتى يحظى كل الضيوف بالترحاب وحسن الاستقبال، مؤكدًا ” السائح الجزائري مهم بالنسبة إلينا”.

وبالرغم من تنوع الوجهات السياحية، تبقى تونس القبلة المفضلة للجزائريين نظرًا لعامل قرب المسافة والجوار وحتى الخدمات النوعية التي تقدمها الفنادق التونسية أمام زوارها، حيث تعتبر مدينة سوسة الوجهة الأولى للجزائريين ومنطقة ياسمين الحمامات بالإضافة إلى نابل ومناطق سياحية أخرى مثل المنستير وجربة.