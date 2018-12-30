تتويج أسامة سحنون و لامية معطوب بجائزة أحسن الرياضيين في 2018

توج السباح أسامة سحنون ومصارعة الكاراتي لامية معطوب بجائزة أحسن رياضي ورياضية جزائريين لعام 2018, عقب اختتام سبر الآراء التقليدي “ابراهيم دحماني” الذي تنظمه سنويا وكالة الأنباء الجزائرية.

وتحصل سحنون, المتوج بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة حرة وفضية 50 متر سباحة حرة بالألعاب المتوسطية 2018 بتاراغونا (إسبانيا), على نسبة 57,14 % من التصويت, متفوقا على إلياس بوغالم (الحمل بالقوة) بنسبة 16,66% وعبد المليك لهولو (ألعاب القوى) بنسبة 11,90%.

من جانبها, نالت لامية معطوب المتحصلة على برونزية البطولة العالمية بمدريد (إسبانيا) وبطلة إفريقيا بكيغالي (رواندا), على نسبة 65,85% من الأصوات، متقدمة على أمينة مزيود (الشطرنج) بنسبة 24,39%, في حين تحصلت رانيا حميدة نفسي (سباحة) على نسبة 9,75% من الأصوات.

وبالتالي يخلف أسامة سحنون و لامية معطوب في سجل سبر آراء “واج” كل من الملاكم محمد فليسي و مصارعة الجيدو كوثر وعلال.