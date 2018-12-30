قائمة أخرى لمواد ممنوعة من الإستيراد قريبا

أكد خالد بوشلاغم المدير العام للتجارة الخارجية، أن هنالك مواد أخرى سيتم منعها من الإستيراد قريبا.

مضيفا أن الضريبة الجمركية على المواد الفلاحية تم إنقاص منها بعض المواد.

وأشار إلى أن لجنة وزارية تظم التجارة، الفلاحة والصناعة قامت باجتماعات مع المتعاملين الإقتصاديين من أجل أخذ رأيهم.

وهناك لجنة على مستوى الوزارة الأولى، من أجل الفصل في القائمة النهائية التي هي قيد الإنتهاء من حيث صيغتها.

ويتعلق الأمر بإدراج بعض المواد الفلاحية والغذائية التي تعتبر منتوجات منافسة للمنتوجات المحلية والتي يمكن تصنيعها في الجزائر على غرار البسكويت.