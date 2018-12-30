«الأرض على الفلاح والدراهم على البنك.. ونتقاسمو الغلّة» !

كشف مدير بنك «السلام»، ناصر حيدر، عن دراسة إطلاق مشروع يتعلق بالقطاع الفلاحي يدعى «المزارعة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع قيد الدراسة موجه للفلاحين العاجزين ماليا، حيث سيكون على الفلاح توفير الأرض الفلاحية الخصبة الخاصة بالمشروع، فيما يتكفل البنك بالجانب المالي، من خلال تغطية الاستثمار وتقاسم الأرباح بعد بيع «الغلة».

أوضح، ناصر حيدر، في تصريح خص به «النهار» على هامش الندوة الصحافية التي عقدها بمنتدى جريدة «الحوار»، حول الصيرفة الإسلامية، أن مصرف «السلام» يعمل على توسيع منتوجاته على مختلف شرائح المجتمع على غرار التجار والحرفيين والفلاحين.

مؤكدا أن البنك سيقوم بإطلاق مشروع يتكفل بالفلاحين الذين يعانون عجزا ماليا ويحتاجون أموالا لخدمة الأرض.

وقال مدير بنك «السلام» إنه سيتم إطلاق منتوج جديد يوجد محل دراسة يكون موجها للفلاحين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اتفاق بين الفلاحين الذين يملكون أراضي فلاحية خصبة قصد الدخول في شراكة معهم.

قائلا «الفلاح عليه الأرض والبنك عليه المال»، مضيفا أنه يتم تحرير عقد بين صاحب الأرض والبنك والاتفاق على نسبة تقاسم «الغلة».

وأضاف ذات المتحدث، أن العقد الذي يحرر بين الطرفين يحمل في بنوده نسبة الأرباح وتسلم الأموال للبنك بعد بيع «الغلة».

ومن جهته، أكد ناصر حيدر، أن بنك «السلام» يعمل على التوجه إلى المنتوجات الإسلامية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح من المجتمع، موضحا أن البنك يسعى إلى توفير المنتوجات ذات الصيغة الإسلامية.

وقال مدير التسويق ببنك «السلام» في تصريح سابق «النهار»، إن البنك يعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل العراقيل سواء في عملية شراء أو بيع السيارات بالتقسيط، حتى يقوم بتشجيع المواطن على التوجه نحو هذه الصيغة.

مشيرا إلى أنه بإمكان الزبائن المستفيدين من شراء سيارات بالتقسيط.

وقال ذات المتحدث، إن البنك يعمل على تسليم أكبر عدد ممكن من السيارات لأصحابها، مؤكدا أنه في حالة ما إذا كان مخزون السيارات ببنك «السلام» يتوفر على السيارات، يتم تسليم السيارة خلال أيام.

أما في حالة عدم توفر السيارات بالمخزون يتم تسليمها في مدة لا تتجاوز 45 يوما.