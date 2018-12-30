بالفيديو.. بن ناصر يتألق أمام إنتر ميلان ويختار كأفضل لاعب

قدم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مردودا كبيرا، خلال المواجهة التي جمعت فريقه امبولي، بإنتر ميلان لحساب الدوري الإيطالي.

وشارك إسماعيل بن ناصر، أساسيا في هذه المباراة، أين فرض نفسه في وسط الميدان، باسترجاعه للعديد من الكرات لصالح فريقه.

وكشفت الإحصائيات الخاصة بهذه المواجهة، أن بن ناصر، كان اللاعب الأكثر قطعا للكرات في هذه المباراة، بـ9 محاولات، 8 منها ناجحة.

ونظير هذا المردود الكبير، أختير إسماعيل بن ناصر، كأفضل لاعب في تشكيلة فريقه إمبولي، وتم منحه تنقيط 7.4.