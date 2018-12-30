بالصور..الصين تطلق حافلات ذكية بدون سائق لنقل الركاب

أطلقت الصين أمس السبت، حافلات ركاب متطورة تتميز بذكائها وعدم حاجتها لسائقين محترفين لقيادتها في شوارع مقاطعة هونان الصينية.

وذكرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية، أن السلطات المحلية للمقاطعة قررت إطلاق الحافلات الذكية لتجربتها ومعرفة كيفية عملها على أرض الواقع.

مشيرة إلى أن الحافلات الذكية تتميز بتكنولوجيا فريدة من نوعها وتعمل دون سائق من خلال برنامج خاص، وستؤمن كل ما يلزم الركاب خلال رحلتهم.

كما أن الحافلات الذكية تعمل على الكهرباء وهي صديقة للبيئة خصوصا أن الصين تعاني من مستوى عال من إنبعاث الغازات السامة.

وستتم تجربة الحافلات الذكية على مسار يبلغ طوله نحو 7.8 كلم ويحتوي على 22 محطة للركاب وفق المصدر.