سليماني يريد فسخ عقده والرحيل عن “تركيا” !

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن الجزائري إسلام سليماني قد طلب رسميا فسخ عقده مع “فينربخشة” ومغادرة “تركيا” في الميركاتو الشتوي.

يأتي هذا بعد الأداء الهزيل الذي ظهر به “السوبر سليم” مع “فينربخشة” أين أحبط آمال جماهير الفريق وإدارة النادي.

في نفس السياق، العديد من الأندية السعودية مهتمة بضم الجزائري الذي وصلته بعض العروض من أندية أوروبية على غرار فريقه السابق “سبورتينغ لشبونة”.

يذكر أن إدارة “ليستر سيتي” رفضت عودته إلى الفريق في الميركاتو الشتوي حسب ما ذكره موقع “ليستر ميركوري”.