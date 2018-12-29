هل سبق وشعرت بالدوخة عند الوقوف تعرف على أسباب ذلك

تصنف حالة الدوخة بشكل عام كحالة شائعة ومنتشرة إلى حد كبير بين الكثيرين ، فالدوخة هي عدم القدرة على الوقوف أو المشي ، والإتزان ، حيث يجد الشخص نفسه يعاني فجأة من دوار قد يكون بسيطآ أو شديدآ يصل للإغماء ، ويكون هذا الدوار مصحوبآ بتشوش الرؤية ، وعدم القدرة على الحركة ، وتتزايد ضربات القلب ، وقد تكون هذه الدوخة حالة عابرة وبسيطة ، وقد تكون في أحيان أخرى خطيرة وتدل على وجود مشكلة صحية كبيرة لدى الشخص المصاب بها ، لذلك فهي حالة شائعة ، وحدوثها له العديد من الدلالات التي تتطلب تفسيرآ جيدآ ودقيقآ لها ، حتى يتم التعامل معها بشكل سليم .

والدوخة تحدث لعدد كبير من الأسباب ، ويتعرض لها البعض في المواقف المختلفة ، فبعض الأشخاص يتعرضون للدوخة فور استيقاظهم من النوم ، والبعض الآخر يتعرضون للدوخة عند رفع الرأس لأعلى ، والبعض كذلك يعاني من الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس ، وهذا النوع هو أكثر أنواع الدوخة شيوعآ وإنتشارآ والذي يعاني منه الكثيرين .

الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس : يشعر بعض الأشخاص بحالة من الدوخة المفاجئة والتي لا تنتابهم إلا عندما يكونون في وضعية الجلوس ثم يقفون فجأة ، فيشعر البعض بدوخة قد تكون بسيطة ، أو شديدة ، لدرجة أن هذه الدوخة قد تدفع البعض للجلوس سريعآ مرة أخرى ، أو الإرتماء للخلف من جديد حتى يزول هذا الشعور ، والغريب أن هذا النوع من الدوخة قد لا يتواجد على الإطلاق إلا عند النهوض فجأة ، وليس في حالة النهوض بشكل طبيعي ، ومن الممكن ان تتكرر هذه الدوخة طوال اليوم طالما أن الشخص ينهض ويقف بشكل مفاجيء ، وخاصة إن كان جالسآ لفترة طويلة .

أسباب الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس :

1 – الإصابة بالأنيميا : تعتبر الأنيميا من أبرز الحالات التي تتسبب في حدوث الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس ، وتكون هذه الدوخة ناتجة عن نقص في مستوى الدم والناتج عن سوء التغذية ، والذي يزيد بشدة عند الوقوف بشكل مفاجيء .

2 – الشقيقة : تعتبر متلازمة الشقيقة والمعروفة أيضآ بالصداع النصفي من أبرز الأسباب التي تؤدي للشعور بالدوخة ، وتظهر الدوخة عند عمل حركات مفاجئة فيظهر عدم توازن المريض كالنهوض فجأة بعد جلوس .

3 – ضغط الدم المنخفض : من أبرز الأسباب المؤدية أيضآ للدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس والتي يعرفها الكثيرين هي الإصابة بإنخفاض ضغط الدم ، فدائمآ ما تكون النصيحة الاهم لمريض ضغط الدم المنخفض تجنبالحركات الفجائية والتي ينتج عنها الدوخة الشديدة .

4 – الأدوية : تعتبر الدوخة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، وتظهر الدوخة واضحة عند القيام فجأة ، وقد تظهر فيأوقات اخرى من اليوم أيضآ .

5 – الحمل والولادة : تعاني العديد من السيدات في فترات الحمل والولادة من الدوخة ، والتي تتزايد مع الوقوف فجأة بعد جلوس ، لذلك تنصح السيدة بالقيام دون تعجل ، وعدم الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة .

6 – الجفاف : قد يشعر البعض بالدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس ، ويكون السبب مفاجيء لهم ، وهو أن الجسم يعاني من الجفاف ، وبحاجة ماسة للسوائل والماء ، حيث يؤدي نقص الماء إلى الدوخة الشديدة .

7 – القيام المفاجيء من السرير في الصباح : قد ينهض البعض بشكل مفاجيء من السرير في الصباح ، وهو ما يؤدي إلى الدوخة ، نتيجة أن الجسم لم يستعد توازنه الطبيعي بعد النوم .

8 – التنفس الزائد : يؤدي الشهيق والزفير المتزايد الذي يعاني منه البعض إلى الدوخة عند الوقوف بعد جلوس ، حيث أن التنفس غير المنتظم يؤدي إلى حدوث خلل في الإتزان عند الوقوف .

9 – القيادة لفترة طويلة : بعض الأشخاص الذين يقودون سياراتهم لوقت طويل حين يقفون بعد الجلوس يشعرون بالدوخة الشديدة والتي تؤثر على إتزانهم .

10 – الدورة الشهرية الغزيرة : تعاني بعض الفتيات من غزارة دم الدورة الشهرية ، والذي يسبب لها الدوخة الشديدة ، والتي تزيد عن الوقوف بعد النوم أو الجلوس .

علاج الدوخة عند الوقوف بعد الجلوس : عند شعور المريض بهذه الحالة عليه أن يراجع طبيبه ، حتى يجري الفحوصات اللازمة لتشخيص السبب وبناء عليه يتحدد العلاج .

كما يوجه الطبيب بعض النصائح للمريض التي تساعد في تحسنه ، وهي الإكثار من شرب الماء ، وعدم الجلوس لفترة طويلة ، وتناول الفاكهة والخضروات ، وأيضآ النوم عدد ساعات مناسب ، بالإضافة إلى تجنب الإجهاد الزائد والإرهاق ، وعدم الوقوف بشكل مفاجيء .