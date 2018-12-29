هل سبق وشعرت بالدوخة عند الوقوف تعرف على أسباب ذلك

هل سبق وشعرت بالدوخة عند الوقوف تعرف على أسباب ذلك

تصنف حالة الدوخة بشكل عام كحالة شائعة ومنتشرة إلى حد كبير بين الكثيرين ، فالدوخة هي عدم القدرة على الوقوف أو المشي ، والإتزان ، حيث يجد الشخص نفسه يعاني فجأة من دوار قد يكون بسيطآ أو شديدآ يصل للإغماء ، ويكون هذا الدوار مصحوبآ بتشوش الرؤية ، وعدم القدرة على الحركة ، وتتزايد ضربات القلب ، وقد تكون هذه الدوخة حالة عابرة وبسيطة ، وقد تكون في أحيان أخرى خطيرة وتدل على وجود مشكلة صحية كبيرة لدى الشخص المصاب بها ، لذلك فهي حالة شائعة ، وحدوثها له العديد من الدلالات التي تتطلب تفسيرآ جيدآ ودقيقآ لها ، حتى يتم التعامل معها بشكل سليم .

والدوخة تحدث لعدد كبير من الأسباب ، ويتعرض لها البعض في المواقف المختلفة ، فبعض الأشخاص يتعرضون للدوخة فور استيقاظهم من النوم ، والبعض الآخر يتعرضون للدوخة عند رفع الرأس لأعلى ، والبعض كذلك يعاني من الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس ، وهذا النوع هو أكثر أنواع الدوخة شيوعآ وإنتشارآ والذي يعاني منه الكثيرين .

الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس : يشعر بعض الأشخاص بحالة من الدوخة المفاجئة والتي لا تنتابهم إلا عندما يكونون في وضعية الجلوس ثم يقفون فجأة ، فيشعر البعض بدوخة قد تكون بسيطة ، أو شديدة ، لدرجة أن هذه الدوخة قد تدفع البعض للجلوس سريعآ مرة أخرى ، أو الإرتماء للخلف من جديد حتى يزول هذا الشعور ، والغريب أن هذا النوع من الدوخة قد لا يتواجد على الإطلاق إلا عند النهوض فجأة ، وليس في حالة النهوض بشكل طبيعي ، ومن الممكن ان تتكرر هذه الدوخة طوال اليوم طالما أن الشخص ينهض ويقف بشكل مفاجيء ، وخاصة إن كان جالسآ لفترة طويلة .

أسباب الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس :

1 – الإصابة بالأنيميا : تعتبر الأنيميا من أبرز الحالات التي تتسبب في حدوث الدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس ، وتكون هذه الدوخة ناتجة عن نقص في مستوى الدم والناتج عن سوء التغذية ، والذي يزيد بشدة عند الوقوف بشكل مفاجيء .

2 – الشقيقة : تعتبر متلازمة الشقيقة والمعروفة أيضآ بالصداع النصفي من أبرز الأسباب التي تؤدي للشعور بالدوخة ، وتظهر الدوخة عند عمل حركات مفاجئة فيظهر عدم توازن المريض كالنهوض فجأة بعد جلوس .

3 – ضغط الدم المنخفض : من أبرز الأسباب المؤدية أيضآ للدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس والتي يعرفها الكثيرين هي الإصابة بإنخفاض ضغط الدم ، فدائمآ ما تكون النصيحة الاهم لمريض ضغط الدم المنخفض تجنبالحركات الفجائية والتي ينتج عنها الدوخة الشديدة .

4 – الأدوية : تعتبر الدوخة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية ، وتظهر الدوخة واضحة عند القيام فجأة ، وقد تظهر فيأوقات اخرى من اليوم أيضآ .

5 – الحمل والولادة : تعاني العديد من السيدات في فترات الحمل والولادة من الدوخة ، والتي تتزايد مع الوقوف فجأة بعد جلوس ، لذلك تنصح السيدة بالقيام دون تعجل ، وعدم الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة .

6 – الجفاف : قد يشعر البعض بالدوخة عند الوقوف فجأة بعد جلوس ، ويكون السبب مفاجيء لهم ، وهو أن الجسم يعاني من الجفاف ، وبحاجة ماسة للسوائل والماء ، حيث يؤدي نقص الماء إلى الدوخة الشديدة .

7 – القيام المفاجيء من السرير في الصباح : قد ينهض البعض بشكل مفاجيء من السرير في الصباح ، وهو ما يؤدي إلى الدوخة ، نتيجة أن الجسم لم يستعد توازنه الطبيعي بعد النوم .

8 – التنفس الزائد : يؤدي الشهيق والزفير المتزايد الذي يعاني منه البعض إلى الدوخة عند الوقوف بعد جلوس ، حيث أن التنفس غير المنتظم يؤدي إلى حدوث خلل في الإتزان عند الوقوف .

9 – القيادة لفترة طويلة : بعض الأشخاص الذين يقودون سياراتهم لوقت طويل حين يقفون بعد الجلوس يشعرون بالدوخة الشديدة والتي تؤثر على إتزانهم .

10 – الدورة الشهرية الغزيرة : تعاني بعض الفتيات من غزارة دم الدورة الشهرية ، والذي يسبب لها الدوخة الشديدة ، والتي تزيد عن الوقوف بعد النوم أو الجلوس .

علاج الدوخة عند الوقوف بعد الجلوس : عند شعور المريض بهذه الحالة عليه أن يراجع طبيبه ، حتى يجري الفحوصات اللازمة لتشخيص السبب وبناء عليه يتحدد العلاج .

كما يوجه الطبيب بعض النصائح للمريض التي تساعد في تحسنه ، وهي الإكثار من شرب الماء ، وعدم الجلوس لفترة طويلة ، وتناول الفاكهة والخضروات ، وأيضآ النوم عدد ساعات مناسب ، بالإضافة إلى تجنب الإجهاد الزائد والإرهاق ، وعدم الوقوف بشكل مفاجيء .

القراءة من Sehaty hona

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