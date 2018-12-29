زيادات عشوائية في أسعار اللحوم.. والمستهلكون يستنكرون

عرفت أسعار لحوم الغنم ارتفاعا لدى تجار التجزئة منذ الإعلان عن ظهور وباء الحمى القلاعية وطاعون المُجترات الصغيرة، ونفوق عدد كبير من رؤوس الماشية.

وتراوحت الزيادات بين 200 دج و400 دج، والأسعار مُرشحة للارتفاع أكثر خلال الأيام المقبلة.. الظاهرة استنكرها المستهلكون في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار الذي طال الخضر والفواكه وصولا إلى اللحوم بأنواعها.

رفع بعض تجار التجزئة أسعار اللحوم الحمراء، بطريقة عشوائية منذ الإعلان عن انتشار وباءي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة... ففي جولة لـ”الشروق” عبر بعض محلات التجزئة للحوم الحمراء ببلدية القبة بالعاصمة، وبينما وجدنا استقرارا في الأسعار لدى بعض المحلات، حيث يباع كلغ لحم الغنم بـ1200 دج ويختلف السعر حسب نوعية اللحم، اكتشفنا رفعا للأسعار لدى محلات أخرى، حيث تراوحت الزيادات بين 200 دج و400 دج.

وبات لحم الغنم يعرض ببعض المحلات بأسعار تتراوح بين1350دج و1380 دج، ووصل حتى 1400 دج... والأسعار مرشحة للارتفاع أكثر حسب تصريح أحد التجار تحدّثنا معه، وسبب الزيادات حسب تبريرهم “هو غلق أسواق الماشية، والتخوف من تسجيل ندرة في المنتوج، وكذا زيادة الأسعار لدى تجار الجملة للحوم الحمراء”.

وفي المقابل، نفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، رفع أسعار لحوم الغنم لدى تجار الجملة، حيث أكد رئيسها مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق” السبت، أن أسعار اللحوم بالجملة مستقرة ولم ترتفع ولو بدينار واحد، حسب تحرّيات قامت بها المنظمة، وهو ما جعله يستنكر ما وصفه بـ”الزيادات العشوائية، وانتهاز الفرص لدى بعض تجار التجزئة لرفع الأسعار”، حيث قال “ما قام به بعض الجزّارين برفع السّعر، سلوك مناف للأخلاق وللمعاملات التجارية القانونية”، خاصة أن الفترة الحالية، تشهد انخفاضا في استهلاك اللحوم الحمراء، بسبب العطلة الشتوية وإغلاق مطاعم المدارس والجامعات، وأيضا بسبب انهيار القدرة الشرائية، حسب تعبيره.

وفي وقت ثمنت منظمة حماية المستهلك، قرار غلق أسواق الماشية بشكل مؤقت، واعتبرته قرارا “صائبا لا نقاش فيه، حفاظا على الثروة الحيوانية”، فالمنظمة تتخوف من إمكانية حدوث نُدرة في لحوم المواشي الأيام القليلة المقبلة، داعية لتدخل ديوان الخضر والفواكه واللحوم “للحفاظ على توفر اللحوم الحمراء للمستهلكين وعلى استقرار أسعارها”.

ومن جهة أخرى، ثمنت الفدرالية الوطنية للموالين قرار وزارة الفلاحة بغلق أسواق الماشية، عبر الولايات التي عرفت نفوقا كبيرا لرؤوس الماشية، على غرار ولايات البيض وادي سوف المدية والمسيلة، وأم البواقي.

واجتمع وزير الفلاحة مع ممثلي فدرالية الموالين أمس، لمناقشة وضعية مربي الماشية في ظل انتشار وباءي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، وكيفية التحكم في الوضعية القائمة، مع طرح الحلول والمُقترحات، في ظل الغموض الذي يكتنف عملية محاصرة الوباءين الفتاكين بالماشية والماعز.