مانشستر سيتي يجهز 60 مليون يورو لضم عوار

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي رصد مبلغا ضخما من أجل التعاقد مع حسام عوار موهبة أولمبيك ليون صاحب الأصول الجزائرية.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب “السيتيزنز”، يتمسك بضم اللاعب في الفترة المقبلة، وهو ما جعله يبدي استعداده لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو من أجل إقناع إدارة “الأو. إل” ببيعه.

ولم يخف المدرب الأسبق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني إعجابه الشديد بالنجم الجزائري الشاب الذي تألق بشكل خاص خلال المواجهة التي جمعت سيتي بليون في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويملك عوار في رصيده 73 مباراة فقط مع المحترفين، أسهم خلالها في 24 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

وسبق لمانشستر سيتي أن ضم إلى صفوفه 5 لاعبين جزائريين أو من ذوي الأصول الجزائرية وهم كريم كركار (2002-2003)، وجمال عبدون (2007)، وجمال بلماضي (2003)، وعلي بن عربية (2001-2003)، وأخيرا رياض محرز (2018).