مجلس الأمة: النتائج الجزئية لانتخابات التجديد النصفي

بدأت نتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت اليوم السبت تظهر مع بداية عملية الفرز وإعلان بعض الأحزاب عن المقاعد التي تحصلت عليها.

وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن الفوز بمقاعد ولايات تندوف، الطارف، المدية، باتنة، المسيلة، سطيف، جيجل، الأغواط، معسكر، قسنطينة، وهران، غليزان، سعيدة، ميلة، عنابة، ورقلة، بسكرة، تيبازة ،البويرة، برج بوعريرج، النعامة، سوق أهراس.

أما الأرندي فأعلن فوزه بمقاعد ولايات الجزائر العاصمة، سكيكدة، أم البواقي، تلمسان، قالمة، الشلف، مستغانم، بومرداس والبليدة.

من جهتها جبهة المستقبل أعلنت فوزها بمقعدي غرداية وإليزي.