بوغلاف يشكر أعوان الحماية المدنية المشاركين في عملية إنقاذ عياش

شكر المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف منتسبي مديرية الحماية المدنية لولاية المسيلة على المجهودات التي بذلها اعوانها في عملية انقاذ عياش محجوبي.

وفي رسالة عرفان وتقدير من المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف الى مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة.

شكر بوغلاف اعوان الحماية المدنية الذين تواجدوا بالبئر لمدة 9 ايم متتالية، بذلوا خلالها مجهودات جبارة لانقاذ عياش.

رغم الظروف الطبيعية القاسية والتضاريس الصعبة التي زادت من تعقيد العملية.

وحيا بوغلاف روح الشجاعة والالتزام والاحترافية التي تحلى بها الفريق العامل بالبئر.