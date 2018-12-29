هني:”أريد مساعدة الخضر في كأس إفريقيا”

أبدى الدولي الجزائري سفيان هني لاعب سبارتك موسكو الروسي، أنه متفائل العام المقبل سواء مع الخضر أو ناديه.

في حوار خصّ به موقع “غول” العالمي بعد اختياره ضمن قائمة “غول 25” لأفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018.

أين صرح: “أتوقع في العالم الجديد أن أحصل على فرصة المشاركة في مباريات أكثر، وأن أكون لاعبًا مهمًا في سبارتك والدوري الروسي”.

مضيفا: “أطمح لتسجيل عديد الأهداف وأقدم الأفضل داخل الملعب، وأتمنى أن أحصل على بعض الألقاب، وأساعد بلدي الجزائر في كأس أفريقيا”.