سكان تيارت الأكثر تعرضا للسعات العقرب في غرب البلاد

سجلت ولاية تيارت أكبر عدد من لسعات العقرب بمنطقة غرب البلاد، حسب حصيلة السداسي الاول 2018 للمرصد الجهوي للصحة لوهران.

وسجلت تيارت خلال هذه الفترة زهاء 405 حالة لتحتل المرتبة الأولى من بين 10 ولايات من غرب، تليها تلمسان بمجموع 101 حالة.

وقد تم إحصاء 98 حالة بولاية تيسمسيلت و55 بسعيدة و38 بعين تموشنت و29 بغليزان و25 بسيدي بلعباس و17 بمعسكر و16 و10 حالات بولايتي مستغانم ووهران.

ويشير التقرير إلى أن 52 بالمائة من اللسعات تحدث داخل المنازل، في وقت مبكر من الصباح، فيما تعد الأطراف السفلية والعلوية الأكثر إصابة.