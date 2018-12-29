هذا هو مصير النقودة القديمة بعد طبع و بداية التعامل بالجديدة

يتساءل كثير من المواطنين عن مصير الأوراق النقدية التي يجري استعمالها حاليا ، بعد إصدار الأوراق الجديدة في فئة 500 دينار ، و 1000 دينار ، وقطعة نقدية معدنية في فئة 100 دينار ، التي أفرج بنك الجزائر رسميا عن النصوص القانونية المنظمة لكيفية إصدارتها وكذا مواصفاتها وأشكالها، كما توفر أيضا الإجابة على التساؤل بخصوص الأوراق النقدية القديمة.

الأنظمة التي وقعها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ، والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 73) ، والمؤرخة بيوم 4 نوفمبر 2018 ، توضّح بأن القطعة والأوراق النقدية الجديدة التي تقرر إصدارها في فئات 100 دينار ، و 500 دينار ، و 1000 دينار ، سيتم تداولها عند إصدارها مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بها ، بالموازاة مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا في نفس الفئات، ما يعني عدم وجود أي إجراء يقضي بسحب الأوراق الحالية من التداول.

ولم تحمل النصوص الصادرة عن بنك الجزائر أي تفاصيل أخرى عن المدة الزمنية التي سيستمر في خلالها تداول الأوراق النقدية الحالية ، بعد صدور الأوراق الجديدة في الفئات المذكورة، والتي ستكون مختلفة من ناحية الأشكال والألوان وكذلك المواصفات.