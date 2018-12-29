الذكاء الاصطناعي للجميع ...التحدي الجديد لإل جي



استطاعت إل جي، بفضل خطّها التوجيهي وتصميمها الدائم على تقديم أفضل الخبرات التكنولوجية، أن تقرّب الذكاء الاصطناعي من مستخدميها.

لقد ولّى ذلك الزمان الذي كنّا نتخيّل فيه هذه التكنولوجيا وهي تسيّر عالما يحمل ملامح مستقبليّة للغاية، حيث تفهم فيه الروبوتات والأجهزة احتياجاتنا وتلبيها. لقد أصبح هذا المستقبل متاحا لنا الآن! فبعد أن أصبحت هذه التكنولوجيا في المتناول، ها نحن نكتشفها في مجموعة واسعة من منتجات إل جي، من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات مرورا بالهواتف الذكية، تحت مسمّى واحد هو ثينك ThniQ.

ولئن ختمت إل جي عام 2018 بنجاح، فإنّها تدرك أنّ الطريق الذي يجب أن تقطعه ليغطّي الذكاء الاصطناعي جميع جوانب حياة مستخدميها لا يزال طويلا، وذلك رغم أن الهدف الأساسي لهذا الابتكار هو تحسين قدرتهم على استغلال أوقاتهم ومساعدتهم بشكل كبير في مهامهم اليومية. وها هي تضع رهن إشارتهم مساعدا شخصيا يمكن أن يلبّي طلباتهم بنقرة بسيطة واحدة أو صوت: فجملة بسيطة تكفي لمعرفة حالة الطقس، برمجة منبّه أو الإشعار بالمواعيد مع تحديد الطرق للوصول إلى هناك ...

وتمكّن هذه التكنولوجيا الحدسية و الغامرة من تحقيق نتائج أكثر دقة مع مرور الوقت بفضل قدرتها على التفكير، ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، وتمييز نماذج وأنماط لا يمكن للإنسان اكتشافها، وفهم وتحليل هذه النماذج، والتفاعل مع البشر والتعلم التدريجي والمستمر لتحسين أدائها.

إنّ كلّ هذه القدرات لا تمثّل إلا الجانب المرئيّ للذكاء الاصطناعي. ذلك أنّ هذا الأخير يغطي ميدانا واسعا ومجالات لا حصر لها من التطبيقات من قبيل: الترجمة الآلية، السيارات المستقلة، تحسين استكشاف الفرص التجارية، الصيانة التنبؤية، المساعدة الطبية أو التشخيص، إدارة المرافق والبنايات الذكيّة، تحسين عمليات التوظيف والحد من استهلاك الطاقة ... وبالضرورة، فإنّ تأثير الذكاء الاصطناعي يغطّي جميع القطاعات والمجالات، وهو التحدّي الجديد أمام إل جي.