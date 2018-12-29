الغموض يستمر.. رئاسيات 2019 تغرق في القراءات والتكهنات ‎

تعيش الجزائر على وقع حالة غموض غير مسبوقة، بسبب “سياسة الصمت” التي ينتهجها النظام السياسي حيال انتخابات الرئاسة المقرّرة شهر أفريل 2019، بشكل يُوحي أن السلطة تواجه “مأزقًا” حقيقًا في ظل غياب الحلول التي تناسبها، وفق متابعين.

وفي هذه الحالة، لا يجدُ الجزائريون غير مواقع التواصل الإجتماعي، لفتح نقاشات عن أحوال البلد، بإطلاق منشورات تُعبر عن مواقفم مما يجري، فحتى وإن كان هؤلاء يُبدون إهتمامًا بالمواضيع التي لها علاقة بحياتهم المعيشية الصعبة، إلا أن هوية الرئيس القادم تشغلهم مع إقتراب الاستحقاق الانتخابي.

وترقب الشارع الإعلان عن قرارات مصيرية من طرف الرئيس بوتفليقة خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي 27 ديسمبر، كما توقعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، لكن تلك التكهنات سقطت في الماء، ولم يخرُج الإجتماع بقرارات لها علاقة بالرئاسيات.

ويدل هذا المعطى، أن الأحزاب السياسية لا تحوز على أية معلومة رسمية حيال الوضع القائم في البلاد، وعن مآلاته المستقبلية، حتى بالنسبة لتلك التي تدعي أنها مقربة من المحيط الرئاسي ودوائر صناعة القرار في الجزائر.

وخير مثال، ما عاشه حزب جبهة التحرير الوطني ( الأفلان) نهاية الأسبوع الجاري، بعدما نُسبت رسالة إلى منسق القيادة الجديدة للحزب معاذ بوشارب، تدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، ليتبين أنها مجرد وثيقة “مفبركة” نُشرت على موقع وصفحة الأفلان، دون علم القيادة الحالية.

هذه الحادثة الغريبة المثيرة للتساؤلات والشكوك ، تُؤكد لا محال أن القيادة الجديدة لـ “حزب الرئيس” تترقب مثلها مثل بقية الجزائريين كلمة الفصل من رئاسة الجمهورية التي لم تُحدد موقفها بعد حول ما إن كان الرئيس بوتفليقة سيتقدم نحو عهدة جديدة تنهي ربع قرن من حكمه، أم أنه سيسنسحب من المشهد السياسي تاركًا المجال أمام شخصية جديدة تخلفه.

وما يمكنه إستناجه مما يجري، أن الرئاسيات دخلت قائمة “الطابوهات” التي لا يمكن الحديث عنها أو التطرق لها، وأضحت كل التكهنات والتوقعات مجرد قراءات في الفنجان ولا علاقة لها بما يتم طبخه في سرايا الحكم.

وهو ما ذهب إليه رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، في حوار أجراه مع “tsa عربي”، إذ يعتبر أن النظام السياسي في الجزائر، يعيش مأزقًا حقيقيًا بسبب تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي تُحول دون ترشحه لعهدة خامسة، على حد قوله.

ويذهب بن بيتور إلى أبعد من ذلك، بتوقعه أن مساعي التغيير التي ستأتي من داخل النظام مصيرها الفشل، وحجته في ذلك أن” النظام كانت في يده كل السلطات طيلة العقدين الماضيين، دون أن يفكر في القيام بإصلاحات، وبالتالي فحديثه عن عقد ندوة إجماع وطني لن تكون بهدف الإصلاح بقدر ما هي فرصة لربح الوقت لنظام يبحث عن إنقاذ نفسه بشتى الطرق”.

في مقابل ذلك يرى البعض أن المخاض العسير لترتيبات مرحلة ما بعد بوتفليقة التي ستتضح معالمها أكثر بمجرد إستدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر جانفي القادم، ستحمل عنصر المفاجأة، من منطلق أنها من أحد المميزات التي يتسم بها النظام السياسي في الجزائر.