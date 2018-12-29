هنيّ: “لا أعرف بلماضي والمنتخب يحتاج الإستقرار”

قال الدولي الجزائري، سفيان هني، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، في حديثه لموقع “غول” العالمي، الذي تم نشره اليوم السبت، أن المنتخب الوطني الجزائري بحاجة إلى الإستقرار من أجل العودة مجددا إلى التنافس على مستوى المحافل الدولية، قائلا: “أعتقد أن الجزائر في حاجة إلى الاستقرار، هذا أمر مهم للغاية من أجل تحقيق شيء جيد”.

وبخصوص الناخب الوطني جمال بلماضي والعمل الذي يقوم به مع “الخضر”، قال هنّي (28 سنة): “أنا لا أعرف جمال بلماضي، المدير الفني للجزائر، لكنني أعتقد أنه أثبت نفسه من خلال الفوز بالعديد من الألقاب في قطر، وعلينا أن نتركه يعمل مع المنتخب لوقت كافي، لخلق الاستقرار وبناء فريق قوي”.

واختتم حديثه باختيار الثلاثي رياض محرز جناح مانشستر سيتي، بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي كأفضل ثلاثة لاعبين عرب في عام 2018. علما أن اللاعب هني اختير ضمن قائمة أفضل 25 لاعبا عربيا خلال سنة 2018.