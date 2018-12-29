محتجون يرفضون بيع أراضيهم في البليدة (صور)

احتج، اليوم، العشرات من المواطنين في ساحة الحرية بالبليدة، بسبب إجبارهم على بيع أراضيهم الواقعة في حي دريوش بوعرفة، من طرف السلطات المحلية، حسبهم.

وأفاد أحد ملاك الأراضي، صهيب تسقاديرت، في تصريح لـ “سبق برس” أن الحركة الإحتجاجية جاءت بغية اسماع صوتهم للسلطات المحلية، مؤكدا أن الإحتجاجات سيطول أمدها في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم، ووقف القرار القاضي بإجبارية بيع أراضيهم الصالحة للزراعة، والتي يملكونها بطريقة قانونية.

وقد ورفع المحتجون شعارات “لا لطمس هويتنا”، وشعار” أرضنا عرضنا لن نبيع”، “أنقذو الطلس البليدي”، مطالبين السلطات بوقف القرار متهمين إياها بمحاولة الإستيلاء عليها دون وجه حق، وذلك بهدف تهيئتها لمشاريع سكنات عدل.