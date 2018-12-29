بلماضي :”لهذه الأسباب أتمنى ألا تُقام الكان 2019 بمصر”

عبّر الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن أمله في حصول “جنوب إفريقيا”، على شرف تنظيم نهائيات “الكان 2019″، على حساب “مصر”.

وصرّح قائلا لـ”تلفزيون النهار” :”لو تُلعب كأس إفريقيا 2019 في مصر، فإن الظروف المُناخية ستكون صعبة جدا، وهذا لن يُساعدنا”.

وأضاف في نفس السياق :”الحرارة في مصر مُرتفعة كثيرا، وهو ما لن يُساعد على اللعب، عكس ما سيحدث بجنوب إفريقيا”.

وتمنى الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء”، أن تُقام الطبعة القادمة من كأس أمم إفريقيا في بلاد “البافانا بافانا”.