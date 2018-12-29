للعام الثاني على التوالي ... الجزائر أكبر مشتري للسلاح الألماني

لاتزال الجزائر أكبر مستورد للأسلحة الألمانية للسنة الثانية على التوالي ، على الرغم من انخفاض فاتورة المشتريات مقارنة بالعام السابق ، حسبما ذكرت الوزارة الألمانية الاقتصاد والطاقة.

و في العام 2018 ، استوردت الجزائر معدات عسكرية ألمانية ببقيمة إجمالية بلغت 802 مليون يورو. هذا الرقم إنخفض بمقدار 558 مليون يورو مقارنة بعام 2017 حينها بلغت ميزانية مشتريات السلاح الجزائري من المانيا 1.36 مليار يورو.

وفقا لنفس المصدر ، فإن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر زبائن ألمانيا بمبلغ 506 مليون يورو. بينما تأتي أستراليا في المركز الثالث بقيمة مشتريات بلغت 432 مليون يورو.

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الرابع بمبلغ يصل إلى 416 مليون يورو ، على الرغم من البرود في العلاقات بين البلدين بسبب قضية خاشقجي.

في العام 2018 ، صدرت ألمانيا أسلحة بقيمة 4.62 مليار دولار. انخفض هذا الرقم بشكل حاد مقارنة بالعام 2017 ، عندما كانت البلاد قد صدرت ما قيمته 6.24 مليار يورو ، وفقا لوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية.