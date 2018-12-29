وزارة التجارة تحدد فترة البيع بـ"الصولد"

كشفت وزارة التجارة أن عملية البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2019 ستنطلق حسب الجدول المرفق عبر كل الولايات ابتداء من شهر جانفي وتمتد إلى غاية شهر مارس سنة 2019 .

وأفاد بيان لوزارة التجارة اليوم السبت أنه "تَم تحديد تواريخ سريان هذه البيوع للفترة الشتوية على مستوى كل ولاية، بموجب قرار من الوالي وهذا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18/06/ 2006 و المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

تبقى مصالح وزارة التجارة (الإدارة المركزية، المديريات الجهوية والمديريات الولائية) في الخدمة من أجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح عبر خلية الإصغاء لوزارة التجارة من خلال الموقع الالكتروني www.commerce.gov.dz

يتيح تنظيم هذه البيوع أضافت الوزارة، فرصة للتجار من أجل تنشيط و ترقية نشاطاتهم و يسمح للمستهلكين بالاستفادة من وفرة السلع والخدمات بأسعار ترويجية.