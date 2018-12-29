الملابس التركية والصينية و”محلات الزوالي” خيار الجزائريين بعد انهيار قدرتهم الشرائية

لم تعد سوق الألبسة الجاهزة في الجزائر، تعتمد على عامل الجودة كما كانت عليه في السنوات الماضية، بعدما اكتسحت المنتوجات التركية والصينية أكبر المساحات التجارية، مزيحة الألبسة الفرنسية والإيطالية والإنجليزية التي كانت الأكثر طلبا لدى الجزائريين المتضررين بشكل كبير من الانهيار الكبير لسعر الدينار مقابل الأورو والدولار. وهو ما انعكس على قدرتهم الشرائية التي باتت لا تتحمل أسعار المنتوجات الأوروبية. لتنكب طلبهم على السلع التركية والصينية التي وإن كانت أقل جودة إلاّ انها على الأقل لا تتجاوز ميزانية العائلات المحدودة الدخل.

الألبسة التركية والصينية بأسعار تنافسية

لم يكن ممكنا جسّ نبض سوق الألبسة الجاهزة في الجزائر العاصمة، دون المرور بسوق “ساحة الشهداء” وسوق خليفة بوخالفة المعروف باسم “ميسوني”، وبمجرد ولوج هذين التجمعين التجاريين تصدم بحشود من المواطنين وسط عشرات المحلات والطاولات التي تعرض سلعها المختلفة من ملابس للنساء والرجال والأطفال إضافة إلى الأحذية والحقائب ومستحضرات التجميل. سلع تتراوح بين منتوجات تركية وصينية وأخرى غير معروفة بلد الإنتاج، فيما يسجل الإنتاج المحلي غيابا كبيرا.

اقبال يبرّره أصحاب المحلات، بأنهم يوفرون للمواطنين كل ما يطلبونه بأسعار تتناسب مع دخل الطبقات المتوسطة وحتى الضعيفة، ويظهر ذلك جليا من خلال أسعار ملابس الأطفال التي تظهر أقل بكثير مقارنة بما لاحظناه في أماكن أخرى بنسبة تزيد عن الـ80 بالمائة. وإن كانت جودتها أقل من تلك المعروضة بأثمان باهظة.

وهو ما تؤكده السيدة نادية (موظفة) التي التقيناها في محل بيع للملابس التركية في ميسوني والتي تؤكد بأنها لا تقتني ملابسها إلاّ من هذه المحلات التي تتيح لها شراء بدلة كاملة بسعر لا يتجاوز الـ4000 دج، فيما لا يكلفها شراء حقيبة يد و حذاء 3000دج. وتضيف محدثتنا بأن جودة الألبسة التركية تبقى مقبولة و ليست سيئة مقارنة بأسعارها البسيطة التي لا تقارن بالألبسة الأوروبية التي تقدم سعر سترة لوحدها بـ5000دج. وهو ما يتجاوز قدرتها الشرائية تقول ذات المتحدثة.

رأي تؤكده السيدة ربيعة (ربة بيت)، التي وجدناها منهمكة في اقتناء عدد من الملابس الرياضية للأطفال من إحدى الطاولات بسوق ساحة الشهداء، وأسرت لنا محدثتنا بأنها لا تحمل أكثر من 10 آلاف دينار جزائري، ميزانية تقول السيدة ربيعة بأنه عليها كسوة ثلاثة أطفال منها، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلاّ باللجوء للمحلات التي تطلق عليها اسم “محلات الزوالية”، والتي تقدّم سلعا متوسطة الجودة بأثمان مقبولة بحث لا تتجاوز فيها البدلات الرياضية مثلا الـ2500 دج، والسترات الـ1500دج، والسراويل الـ1000دج. وتضيف محدثتنا بأنها تلجئ أيضا الى محلات بيع الملابس الصينية بالنسبة للملابس المنزلية، حيث لا يتجوز سعر السراويل الرياضية الـ500 دج و السترات الـ400دج. أسعار تقول محدثتنا بأنها مناسبة لكل الأسر الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بملابس الأطفال.

الجزائريون يبحثون عن السعر قبل الجودة

اقتربنا من صاحب أحد المحلات المعروفة ببيع الألبسة الجاهزة للنساء، أكثر زبائنه من العائلات الميسورة، والذي سألناه عن سر انتشار تجارة الملابس الرخيسة الثمن رغم انها ليست محلية الإنتاج و رغم انخفاض سعر الدينار و قلة السلع بسبب التضيقات الجمركية، ليؤكد محدثنا بأن تلك السلع في غالبيتها ليست من النوعية الجيدة بل هي ملابس موجهة للاستعمال المؤقت الذي لا يتجاوز الموسم الواحد، على غرار السترات و السراويل و المعاطف الشتوية التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل الزبونات اللاّتي تقصدنا هذا المحل طلبا للسعر المناسب أكثر من الجودة، و إن كانت نوعية الملابس التي يعرضها المحل يمكن أن تبقى جيدة لمدة معتبرة.

ويضيف محدثنا أنه يقدّم عروضا خاصة بين الفترة والأخرى لزبوناته، بحيث يقوم بتقديم خدمات التخفيضات خارج فترات “الصولد”، أين يتم عرض كل القطع بسعر لا يتجاوز الـ1000دج و هي الفترة التي لا يتم تفويتها من قبل الزبونات.

أما عن المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار “موديلات” الملابس وألوانها، وعمّا إذا كانت تعتمد على الطلب المحلي أو على ما هو متوفر في بلد الإنتاج، فيوضح تاجر آخر بأن نوع الموديلات يرتبط باختلاف المواسم والمناسبات ففي الوقت الذي لاقت فيه الملابس الشبيهة بالموديلات الرياضية اقبالا كبيرا من قبل الفتيات خلال الموسم الفارط، تلقى الكنزات الكبيرة الحجم والمعطف الخفيفة رواجا خلال الموسم الجاري بسبب عدم وجود تساقط الامطار. فيما تشهد يؤكد محدثنا على الاقبال الكبير الذي يشهده المحل مع اقتراب راس السنة بحيث أصبحت الفتيات تملن الى اقتناء الملابس الجديدة الخاصة بهذه المناسبة التي عادت ما يكثر الطلب على الموديلات الجديدة في السوق التركية..

“زوالي لوكس”.. محلات رجالية بأسعار مريحة

بعيدا عن محالات النساء التي لا تخلو في العادة من الحركة الكبيرة، تظهر محلات الرجال على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي أقل حركية رغم الأسعار الرخيسة التي تعرضها والتي لا تتجاوز عادة الـ2000 دج للقطعة الواحدة. ورغم شدة المنافسة بين محلات حسيبة بن بوعلي، إلاّ أن محلات “زوالي لوكس” التي ظهرت مؤخرا على الساحة أصبحت الأكثر رواجا بين الشباب المحدود الدخل، وحسب ما يؤكده أسامة (طالب) فان محلات زوالي لوكس الذي أصبح لا يشتري ملابسه الا انها تمن له النوعية الجيدة للملابس ومواكبتها للموضة زيادة على أسعارها المنخفضة. ويؤكد محدثنا بأن سعر بدلة من سروال وسترة وحذاء رياضي لا تتجاوز الـ7000 دج. مقابل 20ألف دينار ثمن بدلة في محلات أكثر فخامة يؤكد ذات المتحدث.

“الكابا” وموظفي شركات الطياران لإدخال السلع التركية و الصينية

وبالنظر إلى الإجراءات الجمركية الصارمة المطبقة عبر الموانئ و المطارات، يلجأ تجار الملابس و الأحذية في الجزائر إلى عدة حيل و طرق غير قانونية لإدخال سلعهم، بداية من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، إلى إدخال السلع عن طريق ما يسمى بالـ “الكابا” ، أو بنقل الأموال عبر أمتعة مسافرين عاديين يساعدون “البزناسة” إما بمقابل أو دون مقابل. كما يلجأ هؤلاء أيضا إلى الاستعانة بموظفي شركات الطيران خاصة الموظفين منهم والذين يقومون بتمرير تلك السلع بمقابل كبير وهو ما أكده لنا صاحب لحد محلات الملابس بشارع بن مهيدي.

و حسب ذات المصدر فان إجراءات غلق الاستيراد التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الجزائرية، صعّبت من عمليات إدخال السلع من تركيا و الصين، غير أن حيل التجار استطاعت ان تضمن دخول بعض السلع و هو ما أدى الى رفع الأسعار نسبيا مقارنة بسنوات سابقة، مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان الزبون من خلال أسعار مناسبة و تنافسية مقارنة مع السلع الأصلية و ذات الجودة الجيدة، و يشير ذات المتحدث بأنه حتى في السلع التركية هناك نوعيات مختلفة تتراوح بين الممتاز و الجيد و المتوسط، و هو نفس الشيء بالسبة للسلع الصينية التي باتت تلقى رواجا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالأخذية و الحقائب.