مبدعات عصاميات يصنعن الاستثناء بوسائل بسيطة

تختلف النظرة للتراث من جيل لآخر وإن كان يعد جزءا من نظام عيش من سبقونا، لكن جيلنا الحالي يحرص على إعادته للواجهة بمنحه لمسة شبابية ونظرة جديدة عصرية، وهو الشعار الذي آمنت به وصدقته سيدات وشابات قدمن من جميع ولايات الوطن، فحملن على عاتقهن مسؤولية التعريف بالفنون التراثية جنبا لجنب مع شابات عصاميات أبدعن في الفنون العصرية.

يفاجأ الزائر في كل مرة لمهرجان إبداعات المرأة المقام بقصر الثقافة مفدي زكرياء، من السقف العالي للإبداع الذي تتمتع به جل المشاركات واللواتي أطلقن العنان لخيالهن الخصب، وانفصلن عن واقعهن ليؤسسن لفنون حديثة تعلمنها بمفردهن وأخريات شكلن تحفا تراثية تحاكي عصرنا الراهن. “الشروق” جابت في أجنحة المعرضين واقتربت من بعض المشاركات لتعرف حكاية كل واحدة منها وتطلعاتها المستقبلية.

المكياج السينيمائي فن حديث يستقطب زوار المعرض

استطاعت رانية سبع أصغر مشاركة في المهرجان، تبلغ من العمر 18 سنة، صنعت أجواء من الفرحة والبهجة عندما راحت تزين وجوه الأطفال برسومات لفراشات وورود. وهي الشابة العصامية التي تزاول دراستها في السنة الأولى بالمدرسة العليا للأعمال، بدأت في تعلم فنون الماكياج السينيمائي بمفردها قبل 5 سنوات، حيث راحت تجربه على وجهها بمفردها داخل غرفتها، مقلدة شخصيات مشهورة في الأفلام والرسومات المتحركة، لتطور مجهوداتها وتعتمد على أفكارها الشخصية، وبعدها بدأت في عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”أنستغرام”، ولاقت استحسان وتشجيع متابعيها.

تشكيلية تطوع الخط الكوفي القيرواني

شدت لوحات ابنة عاصمة الزيانيين طاشمة ربيعة، الفنانة التشكيلية والأستاذة بمدرسة الفنون الجميلة، نظر الزوار ودفعتهم للوقوف مطولا لتأمل أسلوب الحروفية، تستعيد ربيعة تفاصيل مشوارها الحافل فتقول بدأت الرسم كهاوية في 2003، وأقامت أول معرض محلي في تلمسان عام 2005 بثلاث لوحات بيعت كلها، وهو ما حفزها للعمل أكثر، فبعد انتهاء دراستها الجامعية التحقت بمدرسة الفنون الجميلة بتلمسان عام 2010 بعد افتتاحها، فعشقت الخط العربي وهو الأقل إقبالا من طرف الجنس اللطيف، لتشارك بعدة صالونات وطنية ودولية وتحصد العديد من الجوائز. وأطلعتنا ربيعة عن استلهامها من الخط الكوفي القيرواني وليونته لتوظفها مع اللون لإخراج الحرف العربي من القيود ومنحه حرية أكثر.

الزربية القبائلية تبهر زوار المعرض

عند ولوجنا للجناح المخصص لصناعة التراث، شدنا منظر الصناعات التقليدية وتفنن العارضات في استظهارها بشكل يحبس الأنفاس ويخطف الأبصار، اقتربنا من إيديري نصيرة من دائرة أقبو بولاية بجاية، فراحت تطلعنا على النسيج المسطح الذي تصنع منه زرابي ومفارش ووسائد باستعمال الصوف الاصطناعي وصوف الغنم الطبيعي، وقد ساهمت نشأتها في عائلة تحترف هذه الصناعة وتوارثتها في تشجيعها، لتكمل منطقتنا معروفة بهذه الصناعة، وهذه المفارش ضرورية في جهاز العروس القبائلية لا تستغني عنه. ومع أن هذه الصناعة متعبة ودقيقة قد تستغرق ثلاثة أشهر كاملة لإنجاز الزربية الواحدة.

مصابيح وقطع ديكور مصنوعة من الفخار

في الوقت الذي اختارت فيه كل سيدة فنا وحرفة لتعبر من خلالها عن مكنوناتها، وجدت كهينة عصماني من ولاية تيزي وزو، في صناعة الفخار مجالا آخر للإبداع، فهي تمتلك ورشتها الخاصة، وبحكم انتشاره في جميع البيوت واستحالة استغنائهم عنه، انطلقت كهينة في تجسيد حلمها وتصوير أفكارها على قطع الفخار. وترى محدثتنا تزايد اهتمام المواطنين بالتراث والتقاليد وعودتهم للفخار، لذا بات من الضروري فتح مراكز لتعليم هذه الحرفة كي لا تندثر.

حرفيات يدخلن الطرز التقليدي على الملابس الحديثة

بهرت الملابس العصرية بالتطريزات التقليدية التي عرضتها بن شبيبة نعيمة، القادمة من ولاية تقرت، كل زوار المعرض، فقد أدخلت الطرز التقليدي على الفساتين، المعاطف، المفارش، الأوشحة، القبعات، الحقائب مطوعة الصوف الحرة لتدخلها لأزيائنا العصرية، وكي يصبح بإمكان الجيل الراهن ارتداءها دون أدنى شعور بالاختلاف، لكن هذه الصناعات صعبة حسب محدثتنا وتستغرق وقتا طويلا تصل المدة أحيانا شهرا كاملا، إلا أنها متمسكة بها على حد قولها وستعمل على نقلها للأجيال القادمة.