رحلات يومية إلى المناطق السياحية خلال العطلة الشتوية

تزامنا مع العطلة الشتوية، أعلنت العديد من الوكالات السياحية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا “الفايسبوك”، عن تنظيم رحلات ليوم واحد إلى مختلف المناطق السياحية في البلاد من جبال وشواطئ ومدن ومعالم أثرية، أين قدمت عروضا مغرية وبأسعار تنافسية لا تزيد عن 1500 دج وهو ما يجده من لا يملكون وسائل نقل مناسبا جدا.

“رحلات إلى الشريعة، تيكجدة، تيبازة، حمام ملوان...” وغيرها من المناطق السياحية، التي باتت تراهن عليها الوكالات للتخلص من حالة الركود التي تعيشها هذه الأيام وتشجيعا للسياحة المحلية، فقد استغلوا فرصة العطلة الشتوية لتقديم عروضهم المميزة على مدار 15 يوما، ويحمل البرنامج الكثير من المزايا منها ضمان النقل ذهابا وإيابا على متن حافلة وكذا وجبة غذائية بسيطة وكل هذا بسعر 1500 دج، وقد حظيت هذه البرامج بإعجاب المواطنين الذين وجدوا ضالتهم وبالتحديد العائلات التي لا تملك وسائل نقل حتى إن البعض منهم باتوا يسجلون عدة مرات.

وكانت الوكالات السياحية قد انتهجت منذ فترة سياسة رحلات نهاية الأسبوع لإيجاد مصدر جديد للدخل، بعدما عزف المواطنون عن السفر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر وتراجع قيمة الدينار، لتكثف من نشاطها خلال هذه العطلة الشتوية وتعيد بعث برامج لرحلات يومية، وطالب الكثير من المواطنين على صفحات “الفايسبوك” هذه الوكالات بتعزيز نشاطاتها وتنظيم رحلات مكثفة إلى مناطق أخرى.

من جهته، أثنى رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، على هذه الخطوة واصفا قيام بعض الوكالات بتنظيم رحلات يومية إلى مناطق سياحية مختلفة، بالفكرة الجيدة لجأ إليها أصحابها وهم في الغالب من الوكالات الفتية نظرا لنقص رقم أعمالهم كي يتمكنوا من تسديد ثمن الكراء ودفع أجرة الموظفين والمصاريف الأخرى، فاهتدوا إلى فكرة تنظيم رحلات في شكل مجموعات للعائلات يقدمون لهم فيها وجبات غذائية بأسعار في متناول الجميع بدءا من 1500 دج، فالأزمة فتحت الباب للأفكار الجديدة وتغيير المفاهيم القديمة السائدة فالسياحة ليست مجرد فنادق.