الداخلية تمنح ولاية بومرداس إعانة بـ900 مليار سنتيم

وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على طلب والي ولاية بومرداس، محمد سلماني، فمنحت الولاية إعانة بـ900 مليار سنتيم، والتي من المنتظر أن توزع على عدد من البلديات. وسيخصص جزء من هذه الإعانة لدعم البلديات في تطهير ديونها تجاه الجزائرية للمياه.

استفادت ولاية بومرداس من دعم مالي يقدر بـ900 مليار سنتيم في إطار الإعانة المالية لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور بدوي على طلب والي بومرداس محمد سلماني في منح ولاية بومرداس مساعدة مالية.

ومن المنتظر أن توزع هذه الإعانة التي حصلت عليها الولاية على عدد من البلديات، وهذا بعد إحصاء النقائص المسجلة على مستوى ولاية بومرداس والتي من شأنها المساهمة في التجسيد الميداني لعديد المشاريع التنموية في عدة قرى.

وستوجه هذه الإعانة أساسا، حسب ما نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الولائي، لدعم التنمية وتلبية احتياجات السكان، ضمن برامج استعجاليه لسنة 2019 وكذا البرامج التنموية، لاسيما القضاء على الاكتظاظ المسجل في المدارس. وكمرحلة أولى سيتم تنصيب شاليهات جاهزة ومجهزة بكل المعدات اللازمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر مثلما تم تجسيده ببلدية دلس، وما يقارب 109 أقسام توسعة على مستوى الولاية. وضمن البرامج التنموية سيتم ربط المجمعات السكانية بشبكة الغاز الطبيعي وشبكة الكهرباء، لاسيما المناطق النائية الجبلية، إلى جانب القيام بالتهيئة العمرانية والتجهيزات الحضرية والجوارية (إنجاز مساحات لكرة القدم بالعشب الاصطناعي). وفي إطار نظافة المحيط سيتم دعم مؤسسة مدينات بالمعدات اللازمة، صيانة وانجاز الطرقات البلدية والولائية، وأيضا استكمال عملية تطهير الوديان، ودعم البلديات في تطهير ديونها تجاه الجزائرية للمياه.

ومن جهة أخرى، سبق للوالي سليماني، أن أكد لوسائل إعلام محلية "بومرداس نيوز"، أنه يعمل رفقة المنتخبين المحليين والمدراء التنفيذيين على "إعادة بعث المشاريع المتوقفة منذ سنوات ضمن الإعانات التي تلقتها البلديات ولم تستهلكها لأسباب مختلفة، وذلك بتخصيصها في مشاريع جديدة من اقتراح البلديات وسكان الولاية".

وذكر والي بومرداس في تصريحات إعلامية سابقة، أن الغلاف المالي المقدر بـ1250 مليار سنتيم ضمن 172 عملية تنموية غير منطلقة بكل بلديات بومرداس عبر سنوات، سيتم تحويله لفائدة مشاريع جديدة من اقتراح المجالس الشعبية البلدية أومواطني الولاية، وأشار الوالي سلماني أن "من أولوياته الأساسية على رأس الولاية هي إعادة بعث كل المشاريع المتوقفة والتي تعرف مشاكلا في التمويل أوالإجراءات الإدارية?، مضيفا "الدولة منحت إعانات لفائدة البلديات ومواطنيها، وتم تسجيل عمليات ولم تنطلق، وبعضها تم انجازه في إطار قطاعي أوضمن مشاريع مستعجلة، وبالتالي سنعمل على تحويل تلك الإعانات المالية لصالح مشاريع جديدة وفق ما تسمح به الإجراءات التقنية والغلاف المالي".