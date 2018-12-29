غلام يطلق حملة لدعم كوليبالي

يقود الدولي الجزائري فوزي غلام، حملة دعم لزميله كاليدو كوليبالي، الذي كان ضحية الهتافات العنصرية، خلال المباراة السابقة أمام إنتر ميلان بملعب سان سيرو.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن غلام طلب من جماهير فريقه طباعة صورة كوليبالي وارتدائها كقناع خلال مباراة الفريق أمام بولونيا في ملعب سان باولو، اليوم السبت.

وقال غلام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "لا يهم لون البشرة ولا الديانة ولا أي فريق تشجع، كرة القدم مثل جميع الألعاب الرياضية هي لعبة، وكل الألعاب ذات شغف ومتعة وحرية، وفي الحرية نحن جميعًا متشابهون".