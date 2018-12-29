إعفاءات جمركية لمركبي الهواتف النقالة في الجزائر

وعد الأمين العام لوزارة التجارة، شريف عوماري، المنتجين المحليين للتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية، بمنحهم تسهيلات جديدة منها تخفيضات جبائية جديدة لمنتجي الهواتف النقالة، بعد رفع الملف من قبل وزير القطاع إلى الحكومة للنظر فيه.

وأسر مصدر حضر الإجتماع الذي جرى أمس،بمقر الوزارة لـ”سبق برس” أن عوماري قال للمنتجين الذين طالبوا بتخفيضات جبائية وتسهيلات جمركية خاصة المتحولين من نظام التجميع اسكادي الى سيكادي في مجال الهواتف النقالة بالدرجة الأولى، إن وزارة التجارة وبناء على تعليمات الوزارة الأولى تلقت أوامر بمنح تسهيلات الى المركبين الذين يحققون نسبة إدماج عالية لاسيما في فئة الموبايل والهواتف النقالة، من خلال تمكينهم من الإستفادة من تخفيضات واعفاءات جمركية عند استيراد المواد الأولية التي تندرج في إطار التصنيع أو التركيب وهم المنتقلين من نشاط التجميع الى التركيب الفعلي .

وحسب المصدر فإن الاجتماع الذي دام أكثر من ثلاث ساعات أفرج عن توافق مبدئي على ضرورة تغيير وضعية السوق الحالية إذ لا يعقل أن يتم حسبه معاملة مركبي اس كادي الذين يعتبرون مجرد مجمعين التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية مثل مركبي سيكادي الذين يعملون وفق نسبة إدماج تتجاوز 15 بالمائة.