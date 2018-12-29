مقتل 40 إرهابيا في مصر

قتل، اليوم، 40 مسلحا بتبادل لإطلاق النار خلال مداهمات لقوات الأمن المصرية في الجيزة وشمال سيناء، حسبما أفاد بيه بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار عناصر إرهابية، كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية، تم الكشف عنها بعد سلسلة من التحريات.

وقد تم القضاء على 14 إرهابيا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، و10 إرهابيين بمنطقة مساكن ابني بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء.

جدير بالذكر أن حافلة سياحية تعرضت، أمس الجمعة، لهجوم بعبوة ناسفة في منطقة المريوطية في مدينة الجيزة، قرب القاهرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص، 3 سياح فيتناميين والمرشد السياحي.