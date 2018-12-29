صورة الأمير عبد القادر.. يوغرطة والجامع الأعظم على الأوراق النقدية الجديدة

ورقة 500 دينار ستحمل صورة الأمير عبد القادر والقائد الأمازيغي يوغرطة

ورقة ألف دينار جديدة بلون أزرق يميل إلى البرتقالي بصورة للأمير عبد القادر

الاعتماد على لون أخضر يميل إلى البنفسجي في ورقة 500 دينار

قطعة نقدية جديدة من فئة 100 دينار تتضمن القمر الصناعي «ألكوم سات 1» يحوم على الكرة الأرضية

أصدر بنك الجزائر في العدد الـ73 من الجريدة الرسمية، 5 أنظمة جديدة تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة 500 دينار تتميز بلون أخضر يميل إلى البنفسجي وتاريخ أول نوفمبر من سنة 2018 الرمزي، ومن فئة 1000 دينار تتميز بلون أزرق يميل إلى البرتقالي وصورة الأمير عبد القادر، وقطعة نقدية من فئة 100 دينار جزائري.

ويتضمن النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ4 نوفمبر 2018، إنشاء بنك الجزائر لورقة نقدية بقيمة 500 دينار جزائري ومميزاتها العامة ومقاييسها.

وتحمل هذه الورقة النقدية المنشأة تحت موضوع الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، صورة الأمير عبد القادر وصورة يوغرطة، وتتميز بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، فيما تتشكل الخلفية الأمنية لها من أشكال هندسية وبصمات مصغرة وأشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي، وستحمل هذه الورقة النقدية تاريخ أول نوفمبر من سنة 2018 الرمزي.

وينص النظام رقم 18-05 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ4 نوفمبر 2018، على إصدار الورقة النقدية بقيمة 500 دينار والشروع في تداولها ابتداءً من تاريخ المصادقة عليه، وذلك بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وبموجب النظام رقم 18-07 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ4 نوفمبر 2018، أنشأ بنك الجزائر ورقة نقدية بقيمة 1000 دينار جزائري سيتم تداولها بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وتتناول هذه الورقة الجديدة موضوع «ثقافة وتقاليد وعصرنة» تتميز بلون أزرق يميل إلى البرتقالي وصورة الأمير عبد القادر.

كما ينص النظام رقم 18-08 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ4 نوفمبر 2018، على تداول هذه الورقة الجديدة من فئة 1000 دج ابتداءً من 1 ديسمبر 2018، وتناول هذا النظام المواصفات التقنية للورقة الجديدة والمقاييس والصبغة والرسومات التي تتضمنها إلى جانب الخلفية الأمنية والصور ويحمل الرمز المؤطر لجامع الجزائر.

وبموجب النظام رقم 18-06 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ4 نوفمبر 2018، ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة 100 دينار جزائري من صنف الثنائي المعدن والتي توضع للتداول بعد إصدار هذا النظام.

وتتضمن هذه القطعة الموضوع الأساسي المتمثل في القمر الصناعي «ألكوم سات 1» يحوم على الكرة الأرضية، أين تظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا والجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا وبدرجة أقل أمريكا