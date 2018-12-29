«قروض حلال لشراء مساكن LPP وLPA»

قررت إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» تنويع وتوسيع شبكة قروضها لتشمل مساكن المواطنين الخواص الراغبين في اقتناء شقق بصيغة الترقوي العمومي LPP والترقوي المدعم LPA، بتمويل «حلال» بداية من العام الداخل.

كشف، بوعلام جبار، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح خص به «النهار» عن الشروع في التعامل بالصيرفة الإسلامية بداية من العام الداخل، وتمويل مختلف المنتجات وخاصة ما تعلق منها بالعقار، أين تم الإقرار بتوسيع عمليات التمويل لتشمل الصيغ الجديدة المنجزة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، والمتمثلة في صيغتي الترقوي العمومي والترقوي المدعم.

وأكد على أن عملية التمويل هذه، تصل إلى ثمانين من المئة من قيمة الشقة مع مراعاة قدرة التسديد، كما تشمل العملية -يضيف المتحدث- البناء الذاتي للفلاحين، تضاف إلى قائمة المساكن الريفية التي يمولها البنك منذ عقود خلت «مشاريعنا هذه سنطلقها في بعض الولايات النموذجية قبل أن نعممها على التراب الوطني».

إلى ذلك، وبعد صدور التمويل التشاركي في الجريدة الرسمية، نهاية الأسبوع المنصرم، قال بوعلام جبار إنه على أتم الاستعداد لإطلاق التمويل التشاركي من خلال تخصيص شبابيك على مستوى «بدر» بمختلف الوكالات، وأن زبائن البنك بإمكانهم تمويل استثماراتهم حسب الطريقة المرغوبة «سنعتمد طريقة المرابحة في تمويل المشروع بغض النظر عن عمر المستثمر، سواء كان شابا أو غيره، ما يهمنا هو تمويل المشاريع ذات المردودية».

هذا، وبشأن العتاد الفلاحي وكيفية تمويله، رد الرئيس المدير العام للبنك «العتاد الفلاحي سيخضع للتمويل التشاركي بنسبة تصل إلى ثمانين من المئة»، وأضاف «يمكن أن تكون نسبة مشاركة الفلاح عشرين من المئة والنسبة المتبقية نتكفل بها نحن نشتري العتاد ونعيد بيعه للفلاح ونراعي قدرة التسديد».

هذا، وكان بنك الفلاحة والتنمية الريفية قد أطلق ما يسمى بدفاتر الادخار «حلال» لفائدة الفلاحين.