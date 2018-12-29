ترامواي قسنطينة يدخل حيز الخدمة الثلاثي الأول من 2019

سيدخل ترامواي قسنطينة، حيز الخدمة التجارية، قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2019.

وحسب موقع الولاية، فقد انطلقت أولى التجارب التقنية بتوسعة خط الترامواي، في شطره الرابط بين زواغي سليمان، باتجاه مدينة علي منجلي.

وقد اجتازت قاطرة الترامواي، الجزء الرابط بين زواغي سليمان، بالطريق السيار شرق -غرب كمرحلة أولى.

وستستمر التجارب التقنية على المقاطع الأخرى، على مراحل بهذا المشروع الحيوي، تحضيرا لدخوله الخدمة التجارية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2019.