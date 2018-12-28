تبييض الأسنان بالفحم حقيقة أم وهم؟

لا يوجد أحد لا يتمنى الحصول على أسنان بيضاء، وابتسامة أنيقة، وهناك العديد من المواد التي تساعد على ذلك، منها الفحم، فكيف يعمل على تبييض الأسنان؟

لقد تم اكتشاف العديد من الاستخدامات الامنة والفعالة لتببيض الأسنان، منها مادة الفحم، ولكننا لا نتحدث هنا عن الفحم المستخدم للشوي، بل عن مادة أخرى تعرف عليها وعلى فوائدها في هذا المقال.

يعرف فحم تبييض الأسنان أنه مسحوق أسود ناعم ومطحون، يصنع من قشور جوز الهند أو حفر الزيتون أو الفحم أو نشارة الخشب ومواد أخرى.

تتم معالجة الفحم بالحرارة العالية، مما يغير من بنيته الداخلية، ويجعله أكثر مسامية من الفحم العادي، ويخلصه من أي مواد إضافية ضارة بالبشر.

كيف يعمل الفحم على تبييض الأسنان؟

في العقد الماضي، أصبح تبييض الأسنان صناعة عالمية، يستخدم في العديد العلاجات لتبييض الأسنان والحصول على ابتسامة بيضاء مثالية.

وإن الفحم المستخدم في تبييض الأسنان لديه شحنة كهربائية سلبية، والتي تجذب الجزيئات المشحونة إيجابيا، مثل الموجودة في السموموالغازات، بالتالي تقوم بامتصاصها والتخلص منها.

وتشير الملاحظات إلى أن استخدامه فعالأ في امتصاص اللويحات وغيرها من المركبات التي تلوث الأسنان.

وإن الخصائص الكيميائية للفحم هو مبيض طبيعي للأسنان، إذ يقوم بالتخلص من السموم والحصول على أسنان أكثر بياضًا.

ومن الجدير ذكره، أنه تم الاعتماد على الفحم المنشط من قبل ادارة الأغذية والعقاقير لكثير من الاستخدامات الصحية، ولكن لم توافق الجمعية الأمريكية لطب الأسنان على أي منتجات الفحم لتبيض الأسنان.

كيفية استخدامه

ما تحتاجه لتبييض الأسنان بالفحم المواد التالية:

فرشاة أسنان قديمة1 علبة من الفحمكوب ماء

اتبع الخطوات التالية عند الاستخدام:

رطب فرشاة أسنانك جيداضع فرشاة الأسنان فوق منديل، قطعة من ورق التواليت، أو منشفة ورقيةبلطف افتح علبة الفحم الخاص بكفرغ مسحوق الفحم المنشط بعناية على فرشاة الأسنانالبدء بتفريش الأسنان في كل مكانيمكنك إضافة كمية صغيرة من معجون الأسنان إلى فرشاة الأسنان الخاصة بك وتغمس في مسحوق الفحم إذا كنت تفضل ذلكفرش بلطف لمدة 3 -5 دقائقتخلص مما بفمك.

استخدم الفرشاة مع الفحم لمدة خمسة أيام متتالية، ثم لا تفعل ذلك مرة أخرى لبضعة أشهر.

الاثار الجانبية المحتملة

يحذر بعض الخبراء أن الفحم قد يلحق الضرر بطبقة المينا، عليك تجنب استخدامه بكثرة على أسنانك، حيث أن هناك دراسات قليلة جدًا تبين فعاليته في تبيض الأسنان حقا.

ربما يكون الفحم شديد القسوة على الأسنان، وأن يدفع بياض الأسنان إلى اللون الأصفر أكثر من ذي قبل، لذلك من المهم العثور على معجون أسنان جيد للفحم، لا يكون شديد الكشط.