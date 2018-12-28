ثلاثة معادن في قطعة 100 دينار النقدية الجديدة

أفرج بنك الجزائر عن النظام الخاص بمواصفات القطعة النقدية المعدنية الجديدة في فئة 100 دينار جزائري ، والتي سيتم إصدارها للتداول بعد صدور النص الخاص بها على الجريدة الرسمية.

وحسب ما تنصّ عليه المادة الأولى من النظام الذي وقعه محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ، فإن القطعة النقدية المعدنية الجديدة في فئة 100 دينار جزائري هي قطعة من الصنف ثنائي المعدن، وتتشّكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد ، لونه رمادي فولاذي ، وقلب نحاسي نيكلي مرصّع داخل هذا الطوق من لون أصفر وردي.

ويتشكّل قلب القطعة النقدية الجديدة من مزيج 87 بالمئة نحاس و 13 نيكل ، فيما يسكّ طوقها من معدن الفولاذ من نوع AISI 430 المقاوم للصدأ.

وتحمل القطعة النقدية الجديدة على أحد وجهيها صورة القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1 يحّلق فوق الكرة الأرضية، التي تظهر عليها بوضوح قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا، وبدرجة أقل أمريكا الجنوبية.

كما يحمل وجه القطعة النقدية الجديدة تواريخ سكّها ، حسب التقويمات الثلاثة : الهجري والميلادي والأمازيغي، بالإضافة إلى عناصر زخرفية أخرى.

أما حافّة القطعة النقدية الجديدة فستكون مضلّعة ، مثل قطعة 200 دينار المعدنية المتداولة حاليا ، وعلى خلاف قطعة 100 دينار المعدنية الحالية التي تتميز بحافتها الدائرية.