بوتفليقة يمدد ”السوسبانس” السياسي

خالف مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي، كل توقعات السياسيين والمراقبين الذين كانوا ينتظرون قرارات سياسية هامة، تدفع بالبلد نحو مسارات جديدة، في ظل حراك سياسي غير مسبوق، من طرف المعارضة وحتى الموالاة نفسها. غير أن الرئيس بوتفليقة فضل إطالة مدة السوسبانس السياسي إلى أجل غير مسمى.

عكس كل ما كان متوقعا، لم يصدر عن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن قرار أو إجراء سياسي، كما كان متوقعا، رغم كل الحراك السياسي غير المعهود، والذي امتد لقرابة أسبوعين كاملين، وكانت الآمال معلقة على لقاء الخميس الماضي، لتنجلي الخطوط العريضة للمرحلة القادمة. غير أن الواقع كان عكس ذلك. حيث كان مجلس الوزراء تقني بامتياز بعيد كل البعد عن الطابع السياسي.

وما تزال الطبقة السياسية، تنتظر ما ستسفر عنه قادم الأيام، التي من شأنها تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من مستقبل الوضع السياسي للبلد، سواء بالذهاب إلى ندوة إجماع وطني، تتوج بتعديل الدستور وحل المجلس الشعبي الوطني، والذهاب نحو إصلاحات سياسية دستورية واقتصادية واجتماعية شاملة، مثلما تأمل في ذلك المعارضة وتدعو إليه بعض أطراف الموالاة، أو إقرار وضع سياسي يتميز بــ«استمرارية” الوضع كما هو عليه، والاتجاه نحو انتخابات رئاسية في موعدها، شهر أبريل القادم.

وحسب العارفين بالوضع الدستوري والقانوني، فإن صمت رئيس الجمهورية، لن يتجاوز منتصف يناير الداخل، بالنظر للارتباطات الدستورية، التي تحتم الخروج عن الصمت، وتجلي الوضع، بالدعوة سواء إلى ندوة إجماع وطني بين الجزائريين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والشركاء، أو دعوة الهيئة الناخبة لاستحقاقات أبريل 2019.

ويعزز صمت رئاسة الجمهورية، بخصوص كل الحراك الجاري في الساحة السياسية، من لقاءات ثنائية، وتصريحات سياسية وإعلامية، يعزز من الغموض. وانقضى اليومان الموعودان من دون جديد يذكر، ما يجعل كل الأعناق تشرئب لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، في ظل التسريبات التي تتحدث عن إمكانية عقد ندوة إجماع وطني بين 10 و15 يناير القادم.

وللإشارة، فقد تعالت منذ حوالي أسبوعين أصوات الداعين إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، والتمديد لعهدة الرئيس بوتفليقة. وكان كل من الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا قد عقدوا اجتماعا تنسيقيا ـ حسب ما تم تسريبه ونشره من طرف بعض وسائل الإعلام ـ في زرالدة لدراسة هذا المقترح. وكان رئيس تاج عمار غول قد دعا إلى ندوة وطنية يتم من خلالها دراسة تأجيل الانتخابات مع تعديل الدستور وتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة. وقد سبقه إلى ذلك عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الذي دعا لتأجيل الرئاسيات وفق شروط معينة، بهدف الذهاب لإصلاحات شاملة وفق ”رؤية إصلاحية” تمس المجالات الدستورية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.