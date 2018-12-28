836 مليون أورو تكلفة تشييد أربعة ملاعب في الجزائر !

كشف وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أن تكلفة الملاعب الأربعة التي يتم تشييدها بمختلف مناطق الوطن قدرت بـ 836 مليون أورو حسب الحصيلة المالية الأولية التي كانت خلال زيارته التطلعية، إذ قدرت تكلفة ملعب تيزي وزو بـ 5 آلاف مليار ما يعادل 250 مليون أورو، وهو المبلغ الذي يعتبر جد مرتفع مقارنة بالملاعب الأوروبية، على غرار ملعب جوفنتوس بتورينو الذي كلف خزينة النادي 155 مليون أورو.

كما بلغت تكلفة تشييد ملاعب الدويرة، براقي بالعاصمة، وتيزي وزو ووهران 836 مليون أورو ما يعادل 18 ألف و392 مليار في السوق السوداء.