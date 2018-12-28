بالصور..إنطلاق قافلة تضامنية من أولاد عمار بباتنة نحو عائلة “عياش”

إنطلقت مساء اليوم الجمعة، قافلة تضامنية تضم أكثر من 50 سيارة و3 شاحنات من بلدية “أولاد عمار” ببريكة ولاية باتنة، متجهة نحو قرية أم الشمل لعائلة الفقيد “عياش“.

المبادرة شارك فيها عشرات من شباب المنطقة وأهاليها المتطوعين الذين لا ينتمون إلى أي جهة، حيث تضمنت القافلة مؤونة من مختلف المواد الغذائية.

بالإضافة إلى أكثر من 100 ”قصعة شخشوخة” لتقديمها للزوار الذين قدموا من كل أنحاء الوطن وخارجه لتقديم العزاء لعائلة “عياش“.

كما تم تنظيم ”تويزة” لجمع المال من أجل مساعدة عائلة الفقيد، علما أن أحد سكان بلدية أولاد عمار كان قد سخّر آلة حفر في منطقة أم الشمل طيلة 9 أيام مع تضامن كبير.