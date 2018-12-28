هذه الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي اعتمدها بنك الجزائر

وافق بنك الجزائر على إنشاء وتداول أوراق وقطع نقدية جديدة من فئة 100 و500 و1000 دينار، سيشرع في تداولها مع بقية الأوراق والقطع الحالية.

وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية فقد تم إنشاء ورقة نقدية من فئة 500 دينار ستحمل تاريخ 1 نوفمبر 2018، حيث يكون لونها اخضر مائل للبنفسجي بطول 150 ميليمتر وعرض 71.7 ميليمتر، وتحمل العلامة المائية من النوع الخاص الورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأحمر الفاتح.

وستكون الورقة النقدية الجديدة بعنوان الجزائر في عصر التكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبها صورة للقمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1، وعلامة مائية للأمير عبد القادر.

وقرر بنك الجزائر إصدار واعتماد ورقة نقدية من فئة 1000 دينار، يشرع في تداولها اعتبارا من 1 ديسمبر 2018.

وتبلغ ابعاد الورقة 160 /60 ميليمتر، وبلون أزرق يميل للبرتقالي، وبها رسم لجامع الجزائر وعلامة مائية للأمير عبد القادر.

كما وافق بنك الجزائر على صك وإصدار قطعة نقود معدنية من فئة مالئة دينار برسم للقمر الصناعي الجزائر يحلق فوق الكرة الأرضية، فوق قارة إفريقيا والجزائر وتظهر معها أوروبا.