السودان : الاحتجاجات تتوسع و الشرطة تطلق قنابل الغاز ضد المحتجين في أم درمان

تستمر الاحتجاجات في السودان، وباتت تتوسع بشكل أكبر، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث نقلت وكالات إخبارية أنالعشرات من سيارات الشرطة والأمن السوداني، حاصر اليوم الجمعة 28 ديسمبر، مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي في مدينة أم درمان تحسبا لخروج تظاهرات.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق العشرات من المحتجين الشباب في أم درمان، بحسب وكالة سبوتنيك.

ويشهد السودان، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وشهدت مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.

وأعلن وزير الإعلام السوداني، بشارة أرور، الخميس، أن “عدد القتلى في فترة الاحتجاجات 19 بعضهم قتل بسبب عراك بين تجار ومحاولين للنهب والسرقة. وعدد الجرحى 178 من القوات النظامية و219 من المواطنين”.

وأضاف الوزير أنه “تم رصد 107 من المنظمات وحركات المسلحة تعمل وتحرض على الاحتجاجات”، وشدد أرور على أن “الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتغيير النظام ولا داعي للتخريب”.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية. ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها سودانيا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.