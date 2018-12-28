بونجاح باقٍ في السد حتى صيف 2024

أعلنت إدارة نادي السد القطري، الجمعة، عن تجديدها عقد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح حتى صيف 2024.

وكان المهاجم بغداد بونجاح (27 سنة) قد انضمّ إلى نادي السد القطري صيف 2015، قادما من فريق النجم الساحلي التونسي.

وبعد نجاح الدولي الجزائري، قامت إدارة نادي السد القطري في ماي 2017 بِتجديد عقد “القنّاص” بونجاح حتى صيف 2021، قبل أن تُضيف له، الجمعة، ثلاثة أعوام أخرى.

وأبهر بغداد بونجاح متابعي الكرة العربية أو أنصار المنتخب الوطني الجزائري، بِفضل غزارته التهديفية، وبراعته في اختراق الحصون الدفاعية للمنافسين، وهزّ الشباك.

ونقلت إدارة نادي السد على لسان بونجاح قوله بعد تجديد العقد: ” أشعر بِالفخر والسعادة بعد توقيع العقد الجديد. أنا مُتحمّس جدا وبِشكل كبير لِمزيد من العطاء مع الزعيم (السد)”.

وأضاف الدولي الجزائري: ” أُريد توجيه الشكر لِكلٍّ مَن في النادي، مِن إدارة ولاعبين ومدرب، وكذلك الجمهور الذي أشعر معه بِكل حبّ”.

واختتم “قنّاص محاربي الصّحراء” قائلا: ” أنا سعيد بِمشروع النادي، وأعد الجميع بِتقديم الأفضل في قادم الإستحقاقات، وسيكون هدفنا تحقيق المزيد من البطولات والألقاب”.

وهكذا سيُكمل بغداد بونجاح مشواره الكروي في قطر، بعدما رُوّجت منذ الصيف الماضي أخبار انتقاله إلى فرق أوروبية وآسيوية، مثل: نيس وليل الفرنسيَين وليدز يونايتد الإنجليزي واتحاد جدة السعودي.