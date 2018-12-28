اليكم أغرب 10 ممنوعات حول العالم

تمتلك كل دولة قوانين خاصة بها، وقد تكون بعض القوانين غريبة جداً وغير متوقعة في حياة كل شعب، و هي ممنوعات سواء بالقانون أو تتوارثها الأجيال من خلال الموروث الثقافى والعادات والتقاليد، وتختلف تلك الممنوعات من شعب لآخر نلخصها لكم فيما يلي

لبس الأصفر في ماليزيا

وأصدرت الحكومة الماليزية سنة 2011 قراراً بمنع لبس اللون الأصفر، في القبعات والألبسة بأشكالها، والسبب سياسي، إذ أن الأصفر هو شعار جماعة من النشطاء المعارضين، ويرى الموقع أن القرار غريب باعتبار أن الأصفر هو لون العائلة المالكة في البلاد، وهو لون يدل على الأناقة والجمال في البلاد.

الياسمين في الصين

حسب موقع "ذا ريتشست" فبعد ثورة الياسمين التونسية، خافت الحكومة من أن يستلهمها الصينيون ويسعوا إلى ثورة في البلاد، لذا منعت الحكومة زراعة الياسمين وبيعه والأغاني التي تحتفي بالياسمين وتتحدث عنه

العلكة في سنغافورة

ومنعت الحكومة السنغافورية منذ سنة 1992 مضغ أو بيع العلكة في الدولة، والسبب راجع إلى اكتشافها أن إلصاق المواطنين للعلكة الممضوغة في كل مكان قد تسبب في مصاعد عالقة وأبواب مترو متوقفة ما قد يوقف حركة قطارات الأنفاق بالكامل، إضافة إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على الشوارع والمرافق العمومية نظيفة.



ماكدونالدز في بوليفيا

والأمر لا يتعلق بقرار بحكومي بقدر ما يتعلق برغبة شعبية، فالمطبخ البوليفي يحتفل بالأكل المنزلي والوقت المخصص له والحب الذي يعبر عنه، و"ماكدونالدز" مبني على العملية والبراغماتية والسرعة، ما جعله مخالفاً لتقاليد البلاد ومحط رفض شعبي



عربات المشي في كندا

وحظرت الحكومة الكندية سنة 2004 عربات تعلم المشي للأطفال، بعدما أظهرت سلسلة دراسات أن هذه العربات تتسبب في تأخر المشي ومجموعات من المهارات الحركية، فمنعت كندا بيعها حتى يتسنى للأطفال تعلم المشي بالطريقة الطبيعية



الفيتامينات في الدنمارك

ترى الحكومة الدنماركية أن الشعب يستهلك فيتامينات فوق حاجته، لذا حظرت كل المأكولات المقواة بالفيتامين مثل الحليب المقوى بالفيتامين د، وحبوب الإفطار وأنواع الفيتامينات الصناعية

القيادة في اسبانيا و الجزائر

في إسبانيا والجزائر يحظر تماماً قيادة السيارة بأحذية مكشوفة خاصة تلك غير المزودة برباط خلف القدم، وتقوم شرطة المرور بتغريم من يُضبط بالقيادة على هذا النحو بغرامة فورية تقدر بـ150 يورو، كما يُحظر استخدام سماعات الجوال لعدم تشتيت الانتباه عن القيادة، ويتم تطبيق هذه القوانين بمنتهى الحزم.

العملات المعدنية في كندا

أما القانون الكندي فيمنع الإفراط في استخدام العملات المعدنية، ويضع 5 دولارات فقط كحد أقصى للعملات المعدنية التي يمكن أن ينفقها الشخص؛ وذلك حفاظًا على الثروة المعدنية

الغضب في ميلان

إذا كنت ترغب في زيارة ميلان، تأكد من أن تكون مبتسم في كل وقت. العاصمة الإيطالية قد فرضت حظرا على مقطب الجبين حيث ينص قانون المدينة أنه شرط قانوني أن تبتسم في كل الأوقات، إلا في الجنازات أو زيارات المستشفى ومن يجرؤ على كسر هذا النظام سيواجه غرامة

تغيير المصباح الكهربائي

في فيكتوريا، ثاني اكبر دولة من حيث عدد السكان في استراليا، لا يسمح لك بتغيير المصباح الكهربائي إلا إذا كان المصباح مرخص أولئك الذين لا يمتثلون لهذه القوانين يمكن أن يواجه غرامة تصل إلى 10 دولار أسترالي

السكن في عاصمة كوريا الشمالية

الحكومة هي التي تقرر من يسكن في العاصمة بيون يانغ وفقا لـ"معايير خاصة



قصات الشعر في إيران

منعت السلطات في إيران إطلاق الشعر وإطالته أو عمل تسريحة ذيل الحصان لاعتبار ذلك ثقافة غربية منحلة ، وقد أعلنت عن كتالوج لتسريحات الشعر المتحفظة والقصيرة ، ويعاقب من يخالف ذلك بقص شعره كله ويدفع غرامة لو فعل ذلك مرة أخرى ، بالإضافة لحظر عمل المحلات التي تقصالتسريحات الغربية

المصادر: العربي الجديد

اليوم السابع

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